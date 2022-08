¡La vejez y la experiencia al poder!

Por: German Peña Cordoba |

Hace unas décadas, la juventud, cansada de que el alto gobierno únicamente recayera en viejos dirigentes y el poder cooptado solo por personas mayores, aparecieron movimientos juveniles que pedían al unísono: "la juventud al poder". Significaba esto, innovar y cambiar las viejas estructuras de poder, que funcionan solo de manera vertical

Llegar al poder una persona joven, era y es considerado, sinónimo de renovación, cambio, frescura. Es un nuevo aire que se le inyecta a un espacio de tiempo determinado y que posiblemente se encontraba estancado, en el atavismo ubicado en el viejo rincón. El pedido que se hacía desde la juventud, significaba dejar atrás el anacronismo de los mandatos, integrados solo por las añejas clases dirigentes.

En ese orden, políticos jóvenes como Luis Carlos Galán Sarmiento, Mauricio Guzmán Cuevas en el Valle del Cauca, Bernardo Jaramillo o el mismo Carlos Pizarro León Gómez representaban ese anhelo.

En un mundo dominado por la tecnología, yuppies, hackers y milenials la experiencia que da los años, paso a un segundo plano, los viejos eran mirados con desdén, su experiencia acumulada de años de trabajo, había sido subvalorada porque hoy con la arrolladora cultura tecnológica, el mercado laboral solo es reservado para personas jóvenes, los viejos se hicieron más viejos y menos tenidos en cuenta para cargos donde se toman las decisiones trascendentales.

iban en declive y casi olvidados en su sabiduría, viajaban en caída libre, sin que nadie se ocupará en detener la dinámica de su rodada. Hoy en el Gobierno de Gustavo Petro, han resurgido, esos veteranos dirigentes que en otra época hicieron historia, y hoy fueron rescatados, para que, con su voz y su experiencia, aporten en este momento clave de la historia de Colombia.

Viejos dirigentes, relegados al ostracismo y después del pésimo mandato liderado por un cronológicamente joven Iván Duque -pero con pensamiento de viejo Fascista-, hizo que los viejos emergieran de nuevo cual ave fénix que levanta vuelo, en medio de sus cenizas. Veteranos de utopías y luchas insuperables vuelven aparecer ya nombrados en importantes carteras ministeriales, dando certeras declaraciones a los medios, que hoy regresan a asediarlos como lo hicieron ayer.

Como todo un Rock Star, estilo Mike Jagger, se levanta Álvaro Leyva Duran con sus casi 80 años. Es difícil encontrar a alguien con tanta energía, vitalidad y experiencia acumulada, como la exhibida por Leyva Durán en el manejo del tema de la paz total para Colombia. Álvaro Leyva Duran representa el presidente que Colombia no tuvo la fortuna de conocer. ¡Y quien lo creyera! es de estirpe Conservadora. No he conocido un Conservador más Liberal que Leyva.

¡Los viejos estamos de moda!

Cecilia López Montaño, aguerrida dirigente costeña, otrora ex directora del recordado instituto de Seguros Sociales ISS, exministra de agricultura; con 79 almanaques, será la encargada de darle vida al punto 1 del acuerdo de paz: Desarrollo Rural Integrado, será la Reforma Agraria por siglos esperada en esta Colombia inequitativa y con una desigualdad vergonzosa, originada por el eje histórico de todos los conflictos: la tierra.

De José Antonio Ocampo próximo a cumplir 70 años el día 20 de agosto, ya todo está dicho: una extensa formación de economista, exdirector de la CEPAL, ex ministro de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper. José Antonio Ocampo es el encargado del ministerio de hacienda y desde allí se encuentra liderando la reforma tributaria que pisa callos importantes.

No alcanzaría espacio para seguir refiriéndonos a los nombramientos de ilustres ciudadanos de edad avanzada, pero no podemos dejar de mencionar a Iván Velázquez en el ministerio de defensa con 69 años, Patricia Ariza en el ministerio de Cultura 76 años. Es una pléyade de viejos luchadores con muchos logros obtenidos en su ya larga trayectoria.

En la plenitud de su vida y su experiencia, tienen mucho por aportar; pero no faltan los enemigos de estos nombramientos, hechos en cabeza de personas que se encuentran por encima de los 70 años de edad o que están por cumplirlos: el Abogado Constitucionalista Juan Manuel Charry argumenta, que son nombramientos que viola la ley de retiro forzoso, contemplado a partir de los 70 años de edad, por tanto dichos nombramientos, serian inconstitucionales y eventualmente demandados ante el Consejo de Estado.

¡Amanecerá y veremos!