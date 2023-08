La traición del nuevo novio de Day Vásquez al ingeniero Rodolfo Hernández

.Publicidad.

Pocas semanas después de recibir el peor golpe de su vida, Day Vásquez por fin aceptó las propuestas de salir del representate a la Cámara Juan Manuel Cortés, quien se dio a conocer en el país por ser uno de los más entusiastas seguidores de Rodolfo Hernández mientras lanzaba su campaña a la presidencia. Después de ser su escudero más importante y de deberle su ingreso al Congreso, Cortés de 38 años, en mayo del 2023 hizo una revelación escalofriante y que pone en el tapete lo dinámica que es la política: abjuró y trató de ladrón a Rodolfo Hernández.

“Le dije miserable, Dios lo bendiga” afirmó en una entrevista dada a Semana Cortés, quien sostuvo que el ingeniero, ex alcalde de Bucaramanga, se había robado 30 millones de pesos de la reposición de votos.

Una de sus respuestas fue la siguiente: “Él nos demostró que no fue capaz de representar a los colombianos, pese a que depositamos la confianza en él. Salió corriente y, aparte de eso, nos traicionó. Él vendió la presidencia. Después de que se entregó, no siguió en campaña. Y luego le quedó grande el Senado. Ahora, sale a decir que será candidato a la Gobernación. Eso deja ver que lo único que le interesa a Rodolfo Hernández es la chequera que tiene la Gobernación de Santander. Como los congresistas no tenemos chequera, entonces no se motivó, renunció y se fue. Yo conocí a un Rodolfo Hernández berraco, que denunciaba, que estaba en contra de los politiqueros, pero se volvió uno más”.

Esa falta de fidelidad a Rodolfo Hernández si la tiene Cortés con su nueva novia, Daysuris Vásquez. A pesar de todo el escándalo que ha acompañado en las últimas semanas su novia, Cortés sigue firme en su intención de llevarla al altar. Incluso afirmó que tendrá un hijo con ella. Cortés estuvo diez años dentro del ejército y es de Santander. Además ha tenido que resistir las críticas en redes sociales por ser el novio de una de las mujeres más criticadas del país

