La tragedia que vivió Marbelle junto a sus hijas tras la muerte de Royne Chávez; pasaron necesidades

.Publicidad.

Marbelle se ha convertido en una cantante de gran reconocimiento en el país. La artista, ha enamorado a muchos con sus letras y voz. Hoy en día, se podría decir que tiene una vida tranquila, con algunos lujos. Sin embargo, la vida de la famosa reina de la tecnocarrilera no siempre ha sido así. De hecho, la mujer ha tenido que atravesar múltiples momentos de dificultad y no solo ella, pues su familia también ha tenido que vivir esto. Hace poco, Rafaella, hija de la artista, habló de los duros momentos que vivieron tras la muerte de su padre, Royne Chávez. No todos conocían de los duros momentos que pasaron en ese entonces.

Los malos momentos que vivieron Marbelle y sus hijas; Rafaella Chávez lo reveló

De Marbelle se conoce mucho en el país, escándalos, polémicas y múltiples situaciones difíciles que vivió. Su vida artística le ha costado una gran exposición de su vida privada, como le suele ocurrir a todos los famosos. Aún así, algunos detalles de su vida habían sido desconocidos, hasta ahora. Como es bien sabido, la mujer tiene dos hijas, aunque una de ellas es más cercana a la cantante. Estamos hablando de Rafaella, quien ha querido seguirle los pasos a su madre. Recientemente, la joven estuvo en el podcast El placer de tenerte, donde habló de algunos duros momentos que atravesaron como familia.

..Publicidad..

Marbelle y sus dos hijas.

|Le puede interesar El día que Alfredo Gutiérrez logró cantar con Darío Gómez antes de su muerte

...Publicidad...

Cuenta la joven que tras la muerte de su padre, Royne Chávez, las tres pasaron momentos de gran necesidad. El hombre no les había dejado nada de dinero, por lo que toda la responsabilidad recayó sobre Marbelle. Fue tan crítica la situación que incluso tuvieron que vivir en la calle. A este escenario, se sumó la decisión de Rafaella de dejar su casa con tan solo 14 años. Para la joven esto significó tocar fondo en reiteradas ocasiones, siendo aún solo una niña. Con 17 años encontró una solución en Dios, logrando encaminar su vida de mejor manera.

....Publicidad....

Con 20 años volvió a vivir junto a su madre y han sido 2 años de grandes cambios en su vida. Además, es notable que la relación que tiene con Marbelle es muy buena, y cómo no, si vivieron tanto juntas e incluso por aparte. Historias de vida que no siempre se conocen, pese a todo, el esfuerzo hecho por la artista de salir adelante, fue grande.

Vea también: