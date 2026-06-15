Cabo Verde sorprende al mundo y rescata un empate ante una España sin respuestas

La Copa del Mundo sumó un nuevo capítulo de sorpresas luego de que Cabo Verde empatara 0-0 con España, una de las selecciones llamadas a pelear por el título. Aunque el conjunto europeo dominó gran parte del encuentro y generó las opciones más claras, se encontró con un rival disciplinado en defensa que resistió cada ataque y terminó celebrando un punto con sabor a victoria.

España intentó imponer su estilo de juego desde los primeros minutos, controlando la posesión y acercándose constantemente al arco rival. Sin embargo, el combinado africano se mostró ordenado en todas sus líneas y convirtió cada recuperación en una muestra de resistencia. La falta de eficacia de la 'Roja' y el planteamiento defensivo de los caboverdianos terminaron por sellar uno de los resultados más inesperados del torneo.

La gran figura del partido fue Vozinha, el veterano portero de 40 años, quien se erigió como el héroe de la noche con varias atajadas decisivas. El guardameta, que disputó uno de los partidos más importantes de su carrera, transmitió seguridad a sus compañeros y se convirtió en el principal responsable de mantener su portería invicta frente a un ataque repleto de figuras.

Al sonar el pitazo final, la emoción desbordó al experimentado arquero. Entre lágrimas, Vozinha celebró haber dejado su arco en cero ante una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial. La imagen del capitán llorando sobre el césped se convirtió en el símbolo de una noche histórica para Cabo Verde, una selección que demostró que la organización, el sacrificio y la fe también pueden desafiar a los gigantes del fútbol mundial. Por ahora, el grupo H queda con España y Cabo Verde a la cabeza con un punto.

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