.Publicidad.

Carlos Vargas, el presentador del programa de entretenimiento ‘La Red’, es uno de los más queridos por el público colombiano, pues su humor y sinceridad le dan un toqué al proyecto. El vallecaucano, fue invitado al programa de entrevistas de Eva Rey, donde confesó todo tipo de verdades sobre su vida privada, varias de ellas dejaron a todos con la boca abierta.

El comunicador, habló sobre su orientación sexual y sobre todo su vida sexual, revelando un susto que le cambió la vida. Vargas, tenía un amigo con derechos que se quedó en su casa varias veces, pero todo fue gris cuando esa misma persona lo llamó cuatro meses después a decirle que tenía VIH, noticia que lo dejó paralizado.

-Publicidad.-

Sin embargo, Carlos Vargas no fue contagiado pues su amigo lo contrajo después: “Sí, me cuido. Después de un susto de un amigo que resultó volviéndose transmisor del VIH. Me contó, soy muy amigo de él. Es de esos amigos con derechos que se queda en tu casa. Un día se quedó en mi casa. A los tres o cuatro meses me llamó y me dijo que resultó con VIH positivo. Yo me asusté, pero me dijo que eso había pasado después de mí”, contó. En esa situación se salvó del contagio pero estuvo muy expuesto.

Después de ese susto, Carlos Vargas, tomó la decisión de cuidarse y tener controlada su vida sexual: “Yo sentí eso tan cercano, tan cerquita a mí, que yo dije que desde ahí yo no vuelvo a estar voleando sin protección”. Sin duda el vallecaucano se salvó de contraer una grave enfermedad, situación que le ayudó a reflexionar sobre su forma de relacionarse en la intimidad.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

|Ver también: Médico iba a esterilizar a un hombre y terminó con un hijo, ¿estaba pensando en las huevas del toro?