La super multa de casi 2 mil millones contra Vanti por las tarifas que cobraron en pandemia

La Superservicios en cabeza de Dagoberto Quiroga amonestó a la multinacional canadiense por no aplicar la metodología aprobada por el gobierno para hacer facturas

.Publicidad.

La Superintendencia de Servicios dirigida por Dagoberto Quiroga multó a Vanti por haber calculado mediante promedio histórico el valor de la factura a sus clientes. La sanción quedó en firme en la resolución 20232400594465 del 26 de septiembre de 2023. El monto de la amonestación fue por $1.817.052.000.

La historia detrás de la multa a Vanti

Los usuarios de los estratos uno y dos cuando vieron el recibo del gas notaron un costo más alto de lo que esperaban. El valor de la factura para sorpresa de los clientes no parecía tener la ayuda prometida con la Opción de Tarifa Transitoria (OTT), todo indicó más bien que el número se estableció por otro sistema. Los involucrados decidieron en consecuencia llamar a la Superservicios para pedir ayuda.

..Publicidad..

Para la entidad gubernamental fue necesario responder ¿qué metodología usaron para calcular el recibo del gas? ¿cuántas personas fueron afectadas por la empresa? Y ¿dado el caso por cuánto tiempo la sociedad facturó de manera irregular? Para la época de pandemia la empresa Vanti, Brookfield tenía el 54,93% y cabeza en Colombia era Rodolfo Anaya. La firma de gas debió haber utilizado de forma obligatoria la OTT. Para la Superservicios del 25 de abril al 30 de mayo de 2020 los recibos del gas se hicieron mediante el consumo promedio no mediante la OTT, que era la metodología obligatoria para la época.

...Publicidad...

Pocos meses después Brookfield Infraestructure Group aseguró su dominio de Vanti, cuando compró entre junio y julio 2020 un total de 27,67 millones de acciones mediante una OPA, dejando Brookfield con un 74,95% de la compañía. Entre los que vendieron estaba Corficolombia, Protección, Porvenir, Colfondos, Skandia etc. La venta no afecto al presidente de Vanti, Rodolfo Anaya, quien fue reconocido en la pasada asamblea de ANDESCO con el premio a la sostenibilidad.

....Publicidad....

No fue el único negocio de Brookfiled en Colombia en 2016 había adquirido Isagen, durante el gobierno de Santos.

La investigación de la Superintendencia de sociedades determinó también que 15.381 usuarios en mayo de 2020 recibieron una factura hecha por promedio histórico y no según los parámetros de la OTT. No obstante, la empresa argumentó en su defensa que era imposible aplicar el OTT de forma inmediata, por los requerimientos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud, su argumento no fue suficiente para la Superservicios.

La entidad gubernamental encontró que la empresa Vanti debía a sus clientes mil ochocientos diecisiete millones cincuenta y dos mil pesos. Por ese mismo monto, la Superservicios decidió imponer la multa a Vanti mediante la Resolución del 26 de septiembre de 2023.

También le puede interesar: Efigas, empresa de servicios públicos del Eje Cafetero, pagó multa por no cumplir en la pandemia