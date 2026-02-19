- La súper feria laboral en Corferias que este jueves 19 de febrero ofrece 17 mil empleos

El evento es liderado por Alcaldía de Bogotá y la Secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe. Hay trabajo hasta para personas mayores de 50 años

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, adelanta hoy, hasta las cuatro de la tarde, una mega feria de empleo donde se habilitarán 17 plazas de trabajo. De acuerdo con lo manifestado por María del Pilar López Uribe, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, el evento se llevará a cabo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita.

En el recinto ferial habrá 160 empresas convocadas por la entidad, las cuales ofrecerán vacantes y oportunidades para personas con diferentes niveles de formación como técnicos, profesionales, tecnólogos y bachilleres que no cuenten con experiencia laboral.

Los asistentes a la mega feria podrán postularse directamente a miles de ofertas laborales en sectores como: manofactura, logístico, salud, servicios, comercio y tecnología. Además, recibirán el acompañamiento y orientación laboral de parte de la Agencia Distrital de Empleo. Con esta ayuda, en algunos casos podrán avanzar en procesos de selección avanzado que incluyen o para los cuales es necesario hacer una entrevista de trabajo.

El objetivo de la administración del alcalde Galán es generar oportunidades para poblaciones que enfrentan las mayores barreras de acceso para ingresar al mercado laboral. En esta ocasión, están ofertando más de 900 vacantes para personas mayores de 50 años en cargos como: residentes de obra, diseñador, ingeniero, médico enfermero o enfermera, analista en contabilidad, entre otros. En esta mega feria también hay oportunidades para los jóvenes con más de 9.700 puestos de trabajo en áreas como:

Auxiliares de droguería y farmacia, auxiliar de enfermería, psicólogo, ingenierías de software, análisis de datos y mercadeo, publicidad y marketing digital. También hay 3.700 vacantes para personas sin experiencia a quienes se les facilitará su primera vinculación laboral. Los cargos disponibles están en áreas técnicas, enfermería, profesional en enfermería, urgencias y hospitalización, técnico auxiliar en farmacia, optómetra, auxiliar de odontología, ingeniería civil y todo lo relacionado con la construcción.

Según la Secretaria de Desarrollo económico de Bogotá, María del Pilar López, esta es una oportunidad para que las personas accedan a diferentes vacantes y conozcan, de primera mano, los detalles de los cargos y tengan un contacto directo con cada una de las empresas. El objetivo es conectar a quienes están buscando un empleo con oportunidades reales, aseguró la funcionaria.

Anuncios..