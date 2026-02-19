Rebajas de hasta el 50%: la estrategia que le está funcionando a la nueva competencia de Ara y D1

La estrategia de Mikro apunta tanto a hogares como a restaurantes y tenderos que compran por volumen y buscan rebajas para reducir costos operativos

El negocio del bajo precio tiene dueños claros en Colombia. Durante años, Ara y D1 han consolidado su presencia con un modelo basado en ahorro permanente y marcas propias. Ahora, Mikro 2.0, la cadena mayorista de Makro, decidió entrar en esa disputa con una campaña temporal de descuentos que alcanza el 50 % en algunas referencias.

La iniciativa, activa hasta este 19 de febrero, no está dirigida únicamente al consumidor tradicional. También apunta a tenderos, restaurantes y emprendimientos gastronómicos que compran por volumen y necesitan reducir costos operativos. El objetivo es atraer tanto al comprador institucional como al hogar que busca optimizar su presupuesto.

Las promociones con las que Mikro quiere "desbancar" a Ara y D1

El mayor impacto se concentra en productos frescos. Las rebajas más altas (hasta el 50 %) aplican en frutas y verduras seleccionadas como lechuga, papaya, melón y ajo. En otros productos de alta rotación, como el tomate chonto, la reducción anunciada ronda el 25 %.

En proteínas y congelados, los descuentos llegan hasta el 25 %. Allí se encuentran filete de tilapia, lomo de atún, pollo, chorizos, cazuela de mariscos y pulpas de fruta. Son categorías que influyen directamente en la estructura de costos de pequeños negocios de comida.

La campaña también incluye alimentos básicos de despensa con rebajas de hasta el 30 %: arroz, granos secos, pastas, aceites, salsas, azúcar, gelatinas y bebidas en polvo. Se trata de productos asociados a la compra quincenal y al consumo masivo.

En lácteos y panadería industrial, las reducciones cubren leche, margarinas, yogures, bebidas vegetales, quesos, carnes frías, arepas y pan tajado. A esto se suman artículos de repostería con descuentos cercanos al 30 %.

El alcance no se limita a alimentos. Productos de aseo y cuidado personal (detergentes, suavizantes, limpiadores, papel higiénico, desodorantes, jabones y artículos capilares) tendrán rebajas de hasta el 40 %. La estrategia combina productos básicos con artículos de alto volumen de rotación.

