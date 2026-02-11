La fórmula del alcalde Galán para evitar que pequeñas empresas despidan a los empleados de salario mínimo

Se les entregará a los dueños de los negocios hasta $ 800 mil por empleado para cumplir con el aumento de Petro, el Plan Salvavidas busca llegar a 10 mil personas

La amenaza de micro y pequeñas empresas de verse obligadas, por el aumento automático del salario mínimo a $ 1.750 mil, a despedir empleados le prendió las alarmas al alcalde Carlos Fernando Galán. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico en cabeza de María del Pilar López Uribe, el Distrito entregará al dueño del negocio un subsidio de $800 mil para mujeres, personas trans y no binarias y $ 700 mil a los hombres, para que pueda hacer efectivo el valor decretado por el gobierno Petro sin afectarse su operación diaria.

Se trata de un Salvavidas al empleo, tal como se denomina el programa; una estrategia para evitar un golpe económico en la ciudad mientras se da un acomodo, ya que se trata de una medida temporal. Su objetivo es de proteger el empleo formal y de esta forma evitar los despidos y no incentivar la informalidad.

La Alcaldía de Bogotá tiene previsto entregar 10 mil subsidios para apoyar entre 2 mil y 5 mil pequeñas empresas con fin de que todos los trabajadores reciban un salario mínimo y puedan mantener su empleo para que continúen generando ingresos a sus familias.

¿Cómo se puede acceder al subsidio?

De acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Desarrollo Económico María del Pilar López Uribe, para que las micros y pequeñas empresas de Bogotá, puedan acceder a este subsidio, deben estar legalmente constituidas y con sus papeles al día en la Cámara de Comercio de Bogotá, contar con residencia y operación activa en esta ciudad y pertenecer a los siguientes sectores: alojamiento y servicio.

Cubre a negocios de comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, transporte y almacenamiento. Además, no deben ser empresas unipersonales, por lo menos deben tener dos empleados formales y los trabajadores postulados deben estar devengando un salario mínimo.

Las micros y pequeñas empresas interesadas en participar, deben postularse con el formulario de inscripción en el enlace: https://bogota.gov.co/2026/salvavidas/ dispuesto por la Secretaria de Desarrollo económico de Bogotá. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de febrero de 2026 y deben presentar los siguientes documentos: copia del RUT de la empresa, copia de los contratos de trabajo de los empleados que van a postular, donde conste las fechas de vigencia del contrato y la remuneración del asalario mínimo, copia de los documentos de identidad de los empleados y certificación bancaria de la empresa.

El próximo mes de marzo se informará sobre las empresas que cumplieron los requisitos y quedaron habilitadas para acceder al subsidio. Entre el 1 y 15 de abril de 2025, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondiente a los meses de febrero y marzo de cada trabajador postulado y los subsidios lo recibirán a partir del próximo mes e abril de 2026.

