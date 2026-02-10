- La gigante oportunidad para visibilizar a microempresarios, el motor económico de Colombia

Son más el 94% de las empresas formales del país, lideran el crecimiento empresarial y Las2orillas le apuesta a su visibilización con soluciones reales y accesibles

El 2025 fue un año marcado, en términos económicos, por la incertidumbre, la inflación, los cambios políticos y otros factores que impactaron al tejido empresarial del país. Pese a ese panorama, el Informe de Tejido Empresarial de junio de 2025, desarrollado a partir de datos del RUES y el DANE, evidenció un crecimiento en el número de empresas activas. Lo más llamativo del documento es que las microempresas y los emprendimientos fueron los grandes protagonistas durante el primer semestre del año.

De acuerdo con el informe, las microempresas se consolidaron como el verdadero motor de la economía, al representar el 94,3 % del total de empresas formales activas, es decir, 1.446.152 de cerca de 1,5 millones. Bogotá concentró el 23,1 % de esas unidades productivas (353.692 empresas), mientras que Antioquia ocupó el segundo lugar con el 14,5 % (221.843). Esta tendencia se mantuvo a lo largo del año, pues a corte de noviembre se crearon 81.372 nuevas empresas, lo que representó un crecimiento del 6 % frente a 2024, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Parte de este crecimiento se explica por las múltiples actividades y ferias que impulsaron el desarrollo y la visibilización de empresas y emprendimientos en la ciudad. Gracias a estos espacios, muchos comerciantes lograron ventas superiores a los 100 millones de pesos, como ocurrió durante el Festival + Talante, que reunió a más de 210 negocios locales. Estas cifras, sumadas al alto porcentaje de microempresarios en el país y al constante nacimiento de nuevos emprendimientos, reflejan la importancia de este sector para la economía nacional.

La Encuesta de Micronegocios (Emicron), del DANE, mostró que durante 2025 hubo un aumento de micronegocios en 24 ciudades del país, lo que representó un crecimiento del 8,3 %. Este dato confirma el papel clave que cumplen los microempresarios y la economía popular dentro de la estructura productiva colombiana. Por eso, desde Las2orillas creemos que es fundamental visibilizar a estos protagonistas que, día a día, sostienen buena parte del aparato económico del país.

Aquí planteamos diferentes soluciones para quienes buscan darle un impulso a su negocio, lograr que más personas lo conozcan y apuesten por los servicios que ofrecen. No se trata únicamente de vender más, sino de posicionar una idea en un mercado cada vez más competitivo, en el que constantemente surgen nuevos actores. Nuestra apuesta es adaptarnos a cada cliente, con opciones pensadas para sus necesidades y, sobre todo, con propuestas justas y alcanzables.

Las2orillas es un aliado de los microempresarios: así es como lo hacemos

En Las2orillas entendemos que los microempresarios necesitan visibilidad real, no promesas infladas. Por eso ofrecemos soluciones integrales que combinan redes sociales, presencia en nuestra página web y respaldo periodístico, pensadas especialmente para emprendimientos que quieren crecer y ser vistos.

Actualmente contamos con una promoción especial: por el valor de un salario mínimo, los emprendedores reciben un post en nuestras redes sociales con repost, un artículo web sencillo para dar a conocer su negocio y un póster destacado en nuestra página, diseñado para redirigir tráfico directamente a sus redes sociales o a su sitio web.

Se trata de una apuesta por visibilizar ideas, historias y negocios emergentes, con alcances y precios que superan ampliamente a los de muchos influencers del mercado, pero con un enfoque más sólido: contenido, credibilidad y apoyo real a quienes están construyendo empresa en el país.

