La suiza que pasó por Abu Dabi y Punta Mita en México hasta llegar al hotel de los Santo Domingo en Cartagena  

La alta ejecutiva Annie Monnier de la cadena Four Seasons lleva 3 años organizando los servicios del gran hotel que abrió el jueves santo

La alta ejecutiva Annie Monnier viene nada menos de manejar el Rosewood Hotel en Abu Dhabi y el exclusivo Four Seasons Resort Punta Mita en el Pacifico mexicano y lleva tres años dedicada a preparar el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, que funcionará en la gran manzana remodelada en la que los Santo Domingo invirtieron 300 millones de dólares y acaba de abrir este jueves santo.

Formada en la alta escuela de hotelería de Lausanne en Suiza es experta en el manejo de hoteles de alta gama. Desde hace tres años trabaja en la organización del hotel Four seasons preparando los servicios en el que se cuentan 8 restaurantes y bares. Al tiempo que avanzaba la obra arquitectónica de conservar fachadas y estructuras antiguas combinadas con diseños contemporáneos.

Se trató de una gigantesca renovación de los distintos edificios que componen la manzana en el barrrio Getsemani, al frente del Centro de convenciones, una inversión del Grupo San Francisco Investments de Valorem, el holding de las inversiones de la familia Santo Domingo en Colombia.

Entre los edificios restaurados, la mayoría de éstos de estilo Republicano de los años 20, donde funcionó el club Cartagena y que fue completado con la cúpula de vidrio que tenía el diseño original. Para liderar el trabajo de arquitectura interior fue contratado el taller del famoso diseñador francés François Catroux que estuvo a los inicios del proyecto, pero murió hace un par de años.

La construcción de los residencias privadas para estancias más largas que forman parte del complejo hotelero estuvo a cargo de la firma colombiana Rodríguez Valencia Arquitectos de José María Rodríguez e Ivonne Valencia, que respondió a los estándares del exigente proyecto.

Una vez finalizado, el proyecto se inauguró el pasado 3 de abril. Para su dirección, se buscó una ejecutiva con amplia trayectoria en el sector. Monnier fue seleccionada gracias a su exitosa gestión en reconocidos hoteles como Jumeirah en Dubái, Rosewood en Abu Dabi y Ritz-Carlton en Doha, entre otros. Otro factor determinante en su elección fue su capacidad de adaptación.

Annie Monnier inició su carrera como responsable del departamento de habitaciones. Con estudios de hotelería en Lausana, Suiza, contaba con una sólida formación, además en su momento la ejecutiva tenía interés por aprovechar los idiomas que estudió. Su primer trabajo fue en un hotel a orillas de un lago en St. Moritz, donde comenzó a ascender progresivamente.

En pocos años alcanzó cargos gerenciales en hoteles. Bajo su liderazgo, establecimientos en ciudades como Milán, Doha, la Riviera Maya y Ginebra lograron destacarse. Incluso, durante una entrevista para un cargo en Punta Mita (México), el gerente general de Four Seasons tenía tan clara su elección que ni siquiera fue necesario hablar del trabajo.

En Cartagena, Monnier sabe que no existen fórmulas universales para el éxito. Sin embargo, su objetivo es que todos los empleados del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena desarrollen un estilo propio y un encanto distintivo.

Paralelamente, la cadena ha realizado una rigurosa selección de su personal, con el propósito de ofrecer una experiencia de lujo tanto en infraestructura como en servicio, logrando que los huéspedes se sientan atraídos y recuerden cada detalle, incluso a la persona que los recibió en la entrada.

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