- La socia brasileña de David Vélez, la escogida para manejar la entrada de Nubank en EE.UU.

Cristina Junqueira trabajaba para Itaú cuando conoció a Vélez, en 2013 crearon Nu y desde el año pasado se trasladó a Miami con su familia a preparar la audaz movida

El banco digital más grande de Latinoamérica dio este jueves 10 de noviembre un paso clave en su expansión internacional con el inicio de operaciones en Estados Unidos y el lanzamiento de Nu Global, una cuenta digital multidivisa para personas que manejan dinero entre distintos países. Esta herramienta permitirá realizar transferencias sin comisiones y tiene como uno de sus objetivos generar capturar un porcentaje importante del mercado de remesas hacia América Latina.

La compañía llega a Estados Unidos después de consolidar su presencia en Brasil, México y Colombia. En Brasil es actualmente la mayor institución financiera privada y atiende a más del 60 % de la población adulta; en México es el banco digital más grande; y en Colombia, con más de cinco millones de clientes, ocupa el cuarto lugar entre las instituciones financieras por depósitos, además de liderar el crecimiento y la emisión de tarjetas de crédito.

Para liderar esta apuesta en Estados Unidos, la elegida es Cristina Junqueira, socia fundadora brasileña que ejercía como directora de crecimiento. El año pasado se trasladó junto a su esposo, Rubens Pereira, y sus cuatro hijos desde São Paulo a Miami, desde donde encabeza la operación y la estrategia del neobanco en territorio estadounidense.

Junqueira estudió ingeniería y realizó una maestría en la Universidad de São Paulo; posteriormente viajó a Estados Unidos, donde cursó un MBA en la Universidad de Northwestern. Tras trabajar como consultora en Boston Consulting Group, ingresó a la banca tradicional para supervisar una cartera de tarjetas de crédito en Itaú Unibanco. Con 30 años, fundó Nubank en 2013 junto a David Vélez y el estadounidense Edward Wible (exjefe de tecnología). Junqueira es la primera multimillonaria de América Latina en haber cofundado una empresa desde cero, su fortuna está avaluada por Forbes en USD 1.900 millones.

David Vélez, Edward Wible y Cristina Junqueira empezaron Nubank en una pequeña casa ubicada en el barrio Brooklin de São Paulo, Brasil en 2013

Los fundadores conservan una parte sustancial del poder de voto a través de acciones ordinarias de Clase B, lo que les otorga la supervisión estratégica de la firma. David Vélez, actual CEO, posee entre el 18.8 % y el 19.5 % del capital total, pero controla cerca del 75.2 % del poder de voto. Por su parte, Cristina Junqueira posee cerca del 2.7 % del capital y controla el 9.7 % del poder de voto.

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Se prevé que los primeros usuarios en el mercado estadounidense sean expatriados brasileños, mexicanos y colombianos que ya conocen la marca y que suelen enfrentar dificultades para acceder al crédito en la banca tradicional. No obstante, Junqueira —quien ha supervisado la expansión en Colombia y México— subrayó que el objetivo final es llevar el modelo sencillo y sin comisiones de Nubank a un público estadounidense más amplio.

Como operará en Estados Unidos

En septiembre de 2025, Nu solicitó una licencia bancaria nacional a la Oficina del Contralor de la Moneda y obtuvo la aprobación condicional para establecer un banco nacional en Estados Unidos en enero de 2026, el cual se prevé que empiece a operar a partir de 2027. El inicio de las operaciones preliminares se realizó mediante un modelo de banco asociado con Lead Bank, a la espera de la autorización regulatoria definitiva.

Con sede en Kansas City (Misuri), Lead Bank es una institución asegurada por la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos) que ofrece cuentas, pagos, emisión de tarjetas y préstamos a través de un conjunto de API. Esto permite a empresas fintech como Stripe, Affirm, Revolut y ahora Nubank crear productos financieros sin necesidad de contar con una licencia bancaria propia. Su CEO es Jackie Reses, quien además forma parte de la junta directiva de Nubank desde marzo de 2021. El lanzamiento mediante este modelo de banco asociado permite a Nubank comenzar a atender a sus clientes y recopilar comentarios desde etapas tempranas.

Lead Bank fue fundado en 1928 como Garden Bank, pero en 2022 fue adquirido por Jacqueline Reses y sus socios por USD 56 millones

Nu entra al mercado estadounidense con una oferta de productos financieros que incluye un rendimiento diario del 3.50 % de APY (rendimiento porcentual anual) sobre el saldo depositado (en comparación con los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años, que se ubican alrededor del 4.98 %). También incluye la posibilidad de realizar transferencias nacionales e internacionales en pocos minutos y sin comisiones, comenzando con envíos a Brasil, México y Colombia, e incorporando progresivamente a decenas de países adicionales.

La tarjeta de crédito, desarrollada mediante una alianza exclusiva con Mastercard, no tendrá cuota de manejo anual y ofrecerá un cashback (dinero de vuelta) ilimitado del 1.5 % en cada compra, un incentivo de gran popularidad en el mercado norteamericano. Por su parte, la cuenta multidivisa permitirá administrar fondos en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC), stablecoins vinculadas respectivamente al dólar estadounidense y al euro.

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