VIDEO. Puntos de vista. La última semana política se ha caracterizado por hechos de violencia, de enfrentamientos en el departamento del Cauca entre la guerrilla y el ejército. Lo más significativo es que la reacción de Petro frente las críticas de la oposición fue hacer una manifestación -en parte artificial- porque llevaron mucho personal de los movimientos indígenas y eso facilitó el volumen del movimiento, eso hay que decirlo, Pero de todas maneras eso causó cierta zozobra, cierta cierto temor, en la antigua clase dirigente colombiana.

Petro lo que está buscando es insistir en sus reformas y el método no va a ser coger cada congresista individualmente, y no hacer pactos de partidos. La situación no está fácil, es evidente que la acritud en el enfrentamiento está subiendo mucho y eso no es bueno para el país.

Se anunció hoy de manera muy equívoca que se proyectaba salirse de la regla fiscal, todo apunta a que vienen procesos de inestabilizacion económica, la clase tradicional es muy conservadora en el aspecto económico, veo dificultades con el problema de la tierra y hay radioperiódicos y noticieros de televisión como el de Caracol dirigido por Juan Roberto Vargas que obedece ciegamente las órdenes de los dueños, los señores Santo Domingo, los grandes magnates. El periodismo está perdiendo autonomía en este país. Eso es gravísimo porque eso aumenta la polarización. La situación no está fácil.