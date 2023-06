La semana del teatro quindiano se toma Bogotá

Desde el 27 de junio hasta el 1 de julio el público amante del arte podrá disfrutar en la capital colombiana de las obras de teatro: El Experto, El Tigrero y El señor Puntiya y su criada Matic provenientes del departamento del Quindío.

El teatro quindiano expande sus fronteras hasta Bogotá de manera activa, viva y creciente durante cinco días en Casa TEA (Teatro Estudio Alcaraván) una de las salas concertadas ganadoras por IDARTES que abre sus puertas a salas teatrales como Tebaidarte, Casaparte y La Musaraña, provenientes del Quindío, para que sean consideradas, conocidas y reconocidas en las programaciones de los teatros a nivel nacional.

“Somos una de las casi 38 salas de teatro concertadas en Bogotá que hacemos parte de este programa. Este año Casa TEA abre su parrilla cultural de funciones casi todas las semanas hasta el 31 de octubre. Tendremos una programación muy nutrida de grupos locales que no cuentan con una sala, grupos nacionales, estrenos y organizaremos el 1er Festival Internacional de Teatro El Vuelo del Alcaraván donde vendrán grupos provenientes de Cuba y España, somos un laboratorio permanente de creación” contó Lina Londoño, actriz e integrante del equipo de Casa TEA.

Por su parte Juliana María Buitrago Botero, quien es co-directora del Teatro La Musaraña invitó cordialmente a la gente que le gusta el arte y le gustaría conocer sobre la cultura quindiana a que aprecien el buen teatro. “Tendremos la obra El Experto que tiene máscaras y cuentería, una excelente opción para un público desprevenido que desea divertirse pero también desea ver una buena actuación. La obra El Señor Puntiya y su Críada Matic habla de las problemáticas de pareja y la violencia intrafamiliar vista de una manera universal donde hay en todo momento una reflexión por parte del espectador pero también hay certezas frente a lo que sucede con el maltrato a la mujer. Finalmente tendremos El Tigrero donde se cuenta la verdad y la mentira del fundador de Armenia, Jesús María Ocampo, en la que la tradición oral, la danza de los macheteros y la cuentería tiene una gran importancia” invitó Juliana quien es también actriz del Movimiento teatral Tebaidarte.

“El teatro Quindío es un referente de arte y de la cultura con un proceso de más de 20 años a través de su colectivo teatral Tebaidarte. Este colectivo se ha empeñado en sostener más de 300 funciones por año y actualmente cuenta con 8 elencos. Su fundadora es la maestra Luz Marina Botero, actriz del teatro La Candelaria y primera mujer en Colombia en presentar monólogos en el país”, agregó Libaniel Gómez Valencia, docente, actor, dramaturgo, director y fundador colectivo Tebaidarte, ha escrito varios textos, creador de varias escuelas de zanqueros, más de 25 años de experiencia en el escenario.

Programación Semana del teatro Quindiano en CASA TEA, calle 19 # 4 - 71 local: 405, Bogotá.

27 junio Casaparte - Obra El Experto

28 y 29 de junio Tebaidarte - Obra El señor Puntiya y su criada Matic

30 de junio La Musaraña - Obra El Tigrero

1 de julio Casaparte - Obra El Experto

Hora: 7:30 p.m.



Sinopsis El Señor Puntiya y su criada Matic



El Señor Puntiya fue un poderoso líder militar de los ejércitos del norte, al acabar la guerra él se quedó sin trabajo, y ahora gracias a las divinas leyes humanas ya no es más el capitán, ahora es el señor, el honorable Señor Puntiya. La criada Matic fue una víctima inocente de la guerra, como casi todos no sabía por qué se peleaban. Matic era la hija de alguien, la hermana de alguien, la amiga de alguien, la esposa de alguien y si la guerra no hubiese tocado a las puertas de su vida, hubiese sido la madre de alguien. La criada Matic tenía sueños, la guerra hizo que esos sueños cambiaran.

La historia de El señor Puntiya y su Criada Matic nos adentra en las intimidades de un hogar y expone los pesares y sufrimientos de una mujer sometida a su esposo. Esta historia, tan universal como la lluvia, es el crudo reflejo de una realidad vivida por millones de mujeres que día a día soportan todo tipo de vejámenes y humillaciones. Esta es la historia de una mujer que, como muchas mujeres, a pesar de sus difíciles circunstancias encuentra la fuerza para seguir adelante aferrándose a la única promesa de un mejor mañana: La esperanza.

Sinopsis El Experto:

El Experto es una producción de Teatro El Nombre en asocio con el centro cultural Casaparte, nacida en el 2020. Chi Ch’ang aspiraba a ser el mejor arquero del mundo. Gracias a las enseñanzas de su maestro Wei Fei -de puntería tan certera que, se decía, era capaz de hacer blanco con todas las flechas de su aljaba en la misma hoja de sauce a una distancia de cien pasos-, aprendió a no parpadear y a mirar de tal manera que lo diminuto le parecía llamativo y lo pequeño descomunal. Tres años estuvo practicando hasta conseguir emular al maestro. A los tres años pensó que tendría que matarlo si quería ser el mejor arquero del mundo. Lo intentó, pero Wei Fei consiguió esquivar las flechas de su alumno. Y no vio otra manera de quitárselo de encima y de desembarazarse de aquel peligro de dirigir la mente de Chi Ch’ang hacia una nueva meta.

Sinopsis El Tigrero:

A través de la estética del eje cafetero colombiano, donde la denominada Música carrilera, parrandera y folklórica de esta zona de Colombia, dan la antesala a dos curanderos típicos (oráculos), denominados en Colombia como “Culebreros”… Ellos, hacen un llamado a los 4 elementales, al tiempo y al espacio para entrar en el mundo de los sueños y desde allí contar la historia de Jesús María Ocampo (El Tigrero) y su esposa María Arsenia de Ocampo (familia fundadora de Armenia-Quindio-Colombia)… dicha historia va llevando escena tras escena por las peripecias de ambos y en especial con la mirada del colonizador, del hombre ambicioso, peleador, infiel y negociante, comportamientos que se dan en los colonos y pioneros latinoamericanos; la obra comienza con la exaltación del héroe, pero a medida que pasa la obra, lo humano aparece y la exaltación lentamente va cayendo, con la caída del héroe se eleva la imagen de la mujer… las verdades infundidas por la historia oficial, se van chocando con las suposiciones y por otras verdades que de seguro hacen parte de nuestra construcción cultural… como lo dirían los curanderos: “esta obra contara la verdad y mentira de este hombre que son todos los hombres de mi pueblo” …