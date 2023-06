¿Cómo explicar que tanto pobre apoye causas de los ricos?

Por: Norberto Molina Guerrero - investigador académico |

junio 28, 2023

Recuerdo que un día estaba en un hospital de Medellín, en ese momento coincidieron dos empleadas, una estaba doblando unas toallas blancas, la otra le pidió un favor, me sorprendió y me hizo reflexionar la cruda y soberbia respuesta de la señora que doblaba las toallas blancas: “Yo no soy la barrendera” negándose a colaborarle a su compañera de trabajo.



Quedé estupefacto cuando me percaté de la jerarquización imaginaria que había creado aquella empleada. Tienen razón los que dicen que la humildad no tiene que ver con el dinero, tiene que ver más bien con la actitud y el carácter de una persona, esto es, que una persona pobre puede ser soberbia, clasista y arrogante y una persona adinerada puede ser sencilla, humilde y solidaria con los más vulnerables.

Es en ese sentido que quiero llevar al plano político los miles de manifestantes uribistas que han participado en las diferentes marchas para levantar la voz frente al gobierno de Petro.



¿Cómo explicar que tantas personas pobres apoyen las causas de los ricos? Aunque es cierto que es muy complejo las múltiples explicaciones de tipo sociológico, antropológico, político y psicológico, es también cierto que existe un motivo principal, y es precisamente el clasismo histórico que se ha mantenido desde la época colonial y que pervive en el imaginario de la sociedad colombiana e increíblemente ha permeado a los pobres.



Esto significa una desarticulación del pueblo colombiano para exigir sus verdaderos derechos, dificulta las luchas por una causa común.



Una vez un grupo de campesinos protestaban contra las comunidades indígenas en Brasil por asuntos de tierras, hasta que llegó un intelectual y les explicó que los enemigos de los campesinos no eran los indígenas, eran los terratenientes. Cuando los campesinos comprendieron el mensaje, redireccionaron sus luchas y se enfrentaron a los grandes señores de las tierras.

Tengo la esperanza de que un día esos uribistas pobres entiendan de una vez que defender las causas de los ricos es una causa perdida.