La seis multinacionales que se fueron en el gobierno Santos

Coltabaco es la última compañía multinacional que sale del país, pero no la única. Su intempestiva salida dejó 900 desempleados, los cuales trabajaban en las plantas de Medellín y Barranquilla, más una fuerza de una comercialización por todo el país, que posiblemente permanecerá en alguna medida comercializando el ahora importado Pielroja, Derby, Boston, etc. Philip Morris, la multinacional que comprará Coltabaco al Grupo Empresarial Antioqueño y a un grupo de pequeños accionistas, en abril de 2005, por un valor de $ 300 millones de dólares, no tuvo reparo luego de 14 años en cerrar su operación. En el momento de la compra, 6.650 agricultores y sus familias dependían del cultivo de la hoja de tabaco en las zonas tabacaleras de los Santanderes y el Norte de Boyacá, situación que debería ser muy parecida a la actual, y que por lo tanto significará una crisis agrícola en estas regiones.

Con la clausura de Coltabaco se acaba la producción de cigarrillo nacional, puesto que la otra fabricante, la British American Tobacco (BAT) había cerrado hace 5 años, en 2014, su planta en Colombia, afectando al menos de 100 personas. BAT había comprado la antigua Protabaco en mayo de 2011 por US$ 452 millones de dólares, pero luego de tan solo tres años, en julio de 2014, tomó la decisión de apagar la fábrica con más de medio siglo de existencia, dejando sin trabajo a cerca de 600 familias en Bogotá y afectando el de unas ocho mil familias cultivadoras de tabaco en los Santanderes, Boyacá y Huila.

En el momento de cierre, Protabaco adujo que se concentraría en la operación comercial de cigarrillos importados. Coltabaco también hará lo mismo, consolidando la producción en compañías afiliadas en Ecuador, Perú y Venezuela. Ambas empresas, indicaron que el contrabando había sido una de las principales causas de su decisión.

Pero las tabacaleras no son las únicas empresas que han cerrado en los últimos años. En 2014, la Compañía Colombiana Automotriz (CCA) terminó con la operación de su planta en Bogotá, donde ensamblaba los vehículos japoneses Mazda, despidiendo en el proceso a 500 trabajadores. Los vehículos son ahora importados principalmente de México, aprovechando el Tratado de libre Comercio con México que incluyó un programa de desgravación arancelaria que llegó a cero arancel en 2011.

Cali, la ciudad donde más se ubicaron las multinacionales a mediados del siglo pasado, es por lo tanto, la que más ha visto cerrar plantas en los últimos años. En 2013, luego de 71 años de operación, cerró Icollantas, de propiedad del grupo francés Michelin desde 1998. La empresa que despidió 460 trabajadores que operaban las fabricas en Chusacá, Cundinamarca y Cali, indicó en ese momento, que se proveería de otras plantas en el exterior para focalizarse únicamente en la comercialización.

Varias de las empresas que cerraron se movieron a México. En 2013, la farmacéutica Bayer, tras 58 años de operación en Cali, donde fabricaba legendarios productos como la Aspirina y el Alka-Seltzer, dejó de producirlos en el país. La casa matriz en Alemania determinó que era más rentable mudar su producción de la división de salud a México y Guatemala.

En mayo de 2015, Mondelez Internacional clausuró la fabrica de chicles Adams y Trident en Cali, donde despidió 480 personas. Decidió instalar su planta de producción en México. Un año antes, Andina de Herramientas o Apex Tool Group había cancelado sus operaciones de fabricación también en Cali, para mover la producción a las plantas de México y Brasil.

Las empresas multinacionales tienen la capacidad económica y logística de ajustar la ubicación de sus fábricas a donde les sea más competitivo la producción y sus componentes, para posteriormente distribuir los productos a través de los diferentes tratados que permite la globalización. Colombia parecería entonces que no es el sitio escogido para producir cigarrillos, además de otros productos, dentro de las cadenas globales de valor y la mayoría han tomado el rumbo de México.