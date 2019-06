La sangrienta guerrilla Boko Haram se obsesionó con los cristianos

Hace cinco años 276 niñas y jóvenes fueron raptadas por Boko Haram mientras hacían sus exámenes en la escuela cristiana de Chibok en Nigeria.El secuestro masivo y la condición de esclavas sexuales de las rehenes destapó la barbarie del grupo fundamentalista islámico más allá de sus confines en el norte de África y provocó la indignación del mundo. El grito en redes fue #bringbackourgirls (devuelvan nuestras niñas). El paradero de 112 de ellas aún es desconocido. La persecusión, el asesinato y el secuestro se ensaña hoy contra católicos y evangélicos. “Están matando a los cristianos como a pollos” es el angustioso grito de alerta que acaba de lanzar el arzobispo de Kaduna, Matthew Man-oso Ndagoso.

Según el Christian post, más de 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados el primer semestre del año pasado a manos de islamistas, un estimativo de la Asociación Cristiana porque el gobierno no lleva registros. Open Doors en su informe de enero de este año señala que 3.731 personas, como mínimo, fueron asesinadas por razón de su fe cristiana en suelo nigeriano, casi el doble que la cifra de 2.000 registrada un año antes, 569 iglesias fueron atacadas. En medio de una masacre que no se detiene, el obispo católico William Avenya ha dicho muy duro que el mundo no puede esperar a que se complete un genocidio antes de decidirse a intervenir. “Por favor no cometamos el mismo error que con el genocidio de Ruanda”, en el que cerca de un millón de tutsis fueron asesinados en 1994.

El responsable de la masacre es Boko Haram, el grupo terrorista islámico considerado el más peligroso del mundo. Ha bombardeado escuelas, iglesias y mezquitas; ha secuestrado mujeres y niños, ha asesinado a políticos y líderes religiosos desde su creación hace 17 años. Su nombre traduce “la educación occidental es pecado” y su objetivo es imponer una severa aplicación de la Ley Sharia -la ley islámica- a lo largo de la nación más poblada de África que está dividida entre una mayoría musulmana en el norte y una mayoría cristiana en el sur.

El líder de Boko Haram es Abubakar Shekau, solitario, cruel y sanguinario; mitad intelectual, mitad gángster, lo describió la BBC. Defiende la matanza de civiles en nombre del islam. “Disfruto matando a cualquiera que me ordene Dios matar, de la misma forma que disfruto matando gallinas y carneros”, dijo justificando un ataque del 2012 en el que murieron 180 personas. Tiene 44 años, no se sabe dónde nació, ni donde vive, la BBC dice que nació en Yobe, al norte del país, otros que en Níger, y los rumores apuntan a que escapó de un hospital psiquiátrico en los años 90.

su apodo Darul Tawheed se debe a que es versado en Tawheed, una rama del islam. Lo estudió en la Escuela de Estudios Legales e Islámicos, de Maiduguri, capital del estado de Borno, donde conoció a Mohamed Yussuf, el fundador de Boko Haram en el 2002. “Shekau siempre estaba estudiando y escribiendo, y era más devoto y modesto que cualquier otro”, explicaba al Financial Times Ahmad Salkida, experto en Boko Haram, “llevaba ropa barata y ni siquiera conducía un auto, prefería ir en moto”.

En el 2009, cuando el grupo se volvió más violento, Yusuf murió mientras era interrogado por la policía nigeriana. Shekau, entonces, tomó el control del grupo e intensificó los ataques. Es el maestro del disfraz, dos veces ha sido dado por muerto y siempre reaparece ante la desesperación del gobierno nigeriano; el 14 de febrero del 2018 huyó vestido de mujer. Estados unidos puso precio a su cabeza en el 2012 y dice que Boko Haram tiene vínculos al Qaeda en África Occidental, y con grupos extremistas en Mali.

Aunque el gobierno de Nigeria sostiene que Boko Haram ha sido derrotado, la realidad es otra. “Siguen persiguiendo a la gente, asesinando y secuestrando mujeres. Siguen haciendo cosas horribles, especialmente a los cristianos. La situación ha empeorado”, le dijo a Rome reports en mayo el padre Joseph Fidelis, sacerdote nigeriano de la diócesis de Maiduguri, ciudad donde se fundó el grupo terrorista.

Además, Boko Haram ha encontrado aliados para seguir atacando. Los fulani, una etnia de pastores musulmanes que hoy son considerados el cuarto grupo más peligroso del mundo. Los sicarios fulanis ejercen una violencia descontrolada. A sus víctimas les cortan las manos, se las colocan en los bolsillos de los pantalones y desangrándose los obligan a caminar por la calle central de la aldea para crear el pánico, contó el periodista Gustavo Sierra en Infobae en junio pasado.

Los fulani quieren establecer un califato, pero también quieren tomar las tierras agrícolas de los cristanos en el centro de Nigeria para pastorear sus ganados del norte azotados por la sequía. Los ataques van más allá de tierras para el ganado: es el intento de expandir el islamismo mediante la limpieza étnica. “Los curas no eran granjeros. No estaban en el campo. La iglesia donde estaban celebrando la misa no tenía ninguna pastura para el ganado”, dijo Samuel Ortom, gobernador cristiano del estado de Benue, tras una masacre de 71 personas.

Los cristianos acusan al presidente nigeriano Muhammadu Buhari de hacer la vista gorda ante los ataques porque él también es un musulmán fulani. “El gobierno o no dice nada, o si hay una respuesta es muy lenta. Mientras tanto la gente está siendo masacrada. Cientos de personas han sido asesinadas”, dice el padre Fidelis. El arzobispo católico de Abuya, la capital de Nigeria, John Onaiyekan, alerta que “el Gobierno se está quedando sin tiempo para tomar medidas que convenzan a los cristianos de que no existe un gran plan para la conquista territorial, la limpieza étnica y la imposición religiosa”. El premio nobel nigeriano Wole Soyinka, va más allá en un artículo publicado en varios medios internacionales”podría descender al derramamiento de sangre étnico al estilo de Yugoslavia a menos que los mercenarios fulani sean controlados”.

La situación sigue siendo critica en la nación de 190 millones de habitantes y uno de los grandes productores y exportadores de petróleo de la Opep. Al finalizar el mes pasado Médicos Sin Fronteras informó que más de 35.000 nigerianos cruzaron a Camerún en las últimas semanas a causa del recrudecimiento de la violencia, que casi no se regustra en los grandes medios internacionales. El papa Francisco escribió el 27 de mayo en su cuenta de Twitter: “Actualmente hay muchos cristianos asesinados y perseguidos por el amor a Cristo”. “Dan su vida en silencio, porque su martirio no es noticia: pero hoy, hay más mártires cristianos que en los primeros siglos”.