¿La sal es tan mala cómo dicen? Esto dicen los expertos en medicina

Si usted es de los que le echa a todo y le encantan las comidas saladas tiene que saber que un médico ya explicó si es beneficioso o no para su salud

.Publicidad.

Alrededor de la sal existe una gran cantidad de mitos sobre todo negativos y se le atribuyen algunas enfermedades como la tensión alta o las famosas ‘paperas’. Sin embargo, muchos médicos y especialistas han hecho una diferenciación entre la sal y el sodio, asegurando que la primera no causa efectos negativos en dosis normales. Eso sí, todo en exceso puede ser malo. Aquí le resolvemos la incógnita de si la sal es mala o no.

El creador de contenido y médico internista Rawdy Reales decidió hacer un video explicando la diferencia, aclarando las dudas sobre este mineral y sus afirmaciones desmintieron más de un mito. Parece que su percepción es positiva, así que preparase para agregarle sal a sus comidas sin tenerle miedo.

..Publicidad..

¿La sal es mala o no?

Su respuesta clara es que no, no es mala, lo que sí es dañino es el consumo excesivo de sodio. A algunas personas que tienen problemas renales, cardíacos y de presión alta les han prohibido la sal, pero el doctor afirmó que eso no funciona así. Ya que la sal que consumimos diariamente tiene sodio, cloro y yodo, componentes esenciales para la salud. Aportando solamente el 10% de sodio que consumimos en un día.

...Publicidad...

Lo que debe entender es que el exceso de sodio no viene de la sal que le agregamos a la comida, en realidad viene de los ultraprocesados, es decir la comida chatarra que es rica en sodio. Incluso comer un perro caliente y una gaseosa puede contener todo el sodio que necesita en un día completo.

....Publicidad....

| Ver también: ¿Qué restaurante entre El Corral, McDonald's, Home y otros tiene las mejores papas fritas? Son deliciosas