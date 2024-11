Royal Enfield preparó todo su arsenal para el Salón de Automóvil; hay dos modelos nuevos en su portafolio

.Publicidad.

Si bien es cierto que en Colombia contamos con una gran variedad de marcas dedicadas a la venta de motos, algunas brillan por encima de su competencia. Una de ellas es Royal Enfield, que arribó hace un buen tiempo al país. Además de ofrecer máquinas realmente poderosas y muy bien equipadas, contamos con precios que pueden sorprender a cualquiera. Muchos son amantes de las motocicletas que se comercializan en el país y con justa causa. Pero si usted lleva antojado mucho tiempo de una Royal Enfield, el Salón del Automóvil es la opción ideal para que estrene al mejor precio y varias ventajas.

Royal Enfield brilla en el Salón del Automóvil con su portafolio

Si nos detenemos a ver una motocicleta de la marca, y la comparamos con alguna cilindrada similar, quedaremos sorprendidos. Es que Royal Enfield ha conseguido convertirse en una opción diferente y única en el país. De hecho, para esta edición del Salón del Automóvil, hay dos grandes estrellas, la Shotgun 650 y la nueva Himalayan 450. Por un lado tenemos una poderosa motocicleta que nos permitirá personalizarla según nuestro gusto. Además, tendremos una gran cantidad de caballos de fuerza y un excelente torque. Su posición es bastante ergonómica, por lo que tendremos recorridos bastante placenteros.

Shotgun 650, una de las grandes novedades de Royal Enfield en el Salón del Automóvil.

Pero, esta no es la única novedad que hay, pues tendremos una moto doble propósito de excelentes prestaciones. La nueva Himalayan no solo brilla por su diseño diferente y moderno, pues su motor es todo lo que uno espera de una Royal Enfield. Además incorpora una gran cantidad de tecnología, por lo que es una excelente opción para estrenar moto. Respecto a esta edición del Salón del Automóvil, se convierte en una oportunidad perfecta para que la marca cierre de manera positiva el año. Cómo no, si allí podremos encontrar todo el portafolio completo de la marca, el cual se ajusta a todos los gustos.

Royal Enfield por supuesto que tendrá planes financieros muy atractivos para los clientes. Además, allí podrán encontrar prendas e indumentaria de la marca que sin duda, le dan un valor agregado a Royal Enfield. Respecto a lo que vendrá, no hay que despegarse de las novedades que tendrán, pues el 2025 será un año emocionante. Por ahora, estamos seguros de que tendrán un excelente cierre del 2024.

