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Colombia se queda sin gas y sin plan, la alerta que pocos quieren oír

PorJuan Manuel Ospina

Abr 22, 2026

En medio de una incertidumbre global, el exministro de minas Amylkar Acosta señala que Colombia ya depende del gas importado y podría enfrentar alzas de hasta 40%

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Exministro de Minas y Energía, académico y analista riguroso, Acosta ha transitado entre la política pública y las aulas universitarias con una obsesión constante: entender por qué Colombia insiste en llegar tarde a sus propias crisis. En esta conversación con Juan Manuel Ospina, más que diagnósticos técnicos, deja al descubierto una cadena de decisiones aplazadas, debates inconclusos y silencios que hoy pesan.

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Como estudioso del tema, analista, consultor, y participante del último congreso de Naturgas en Cartagena, una reunión marcada por un tono general de preocupación por falta de soluciones a corto y mediano plazo, Amykar Acosta, exministro de minas en el gobierno de Juan Manuel Santos, deja en el ambiente una preocupación profundamente.

Habla de un país que pasó de la autosuficiencia a la dependencia, de reservas que se agotaron sin ser reemplazadas, y de una transición energética que, lejos de consolidarse, parece estar retrocediendo. En su relato, el gas no es solo un combustible: es la columna vertebral de la economía, el soporte invisible de la vida diaria. Lo que plantea Acosta no es solo un problema de oferta o de mercado, sino de rumbo. Entre frenos regulatorios, decisiones políticas y oportunidades perdidas, Colombia enfrenta lo que él llama una “tormenta perfecta”. Una conversación que no busca tranquilizar, sino poner sobre la mesa lo que muchos prefieren evitar: que el tiempo para reaccionar se está agotando.

Vea aquí la conversación completa:

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Por Juan Manuel Ospina

Periodista, economista y político colombiano