Colombia se queda sin gas y sin plan, la alerta que pocos quieren oír

En medio de una incertidumbre global, el exministro de minas Amylkar Acosta señala que Colombia ya depende del gas importado y podría enfrentar alzas de hasta 40%

Exministro de Minas y Energía, académico y analista riguroso, Acosta ha transitado entre la política pública y las aulas universitarias con una obsesión constante: entender por qué Colombia insiste en llegar tarde a sus propias crisis. En esta conversación con Juan Manuel Ospina, más que diagnósticos técnicos, deja al descubierto una cadena de decisiones aplazadas, debates inconclusos y silencios que hoy pesan.

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Como estudioso del tema, analista, consultor, y participante del último congreso de Naturgas en Cartagena, una reunión marcada por un tono general de preocupación por falta de soluciones a corto y mediano plazo, Amykar Acosta, exministro de minas en el gobierno de Juan Manuel Santos, deja en el ambiente una preocupación profundamente.

Habla de un país que pasó de la autosuficiencia a la dependencia, de reservas que se agotaron sin ser reemplazadas, y de una transición energética que, lejos de consolidarse, parece estar retrocediendo. En su relato, el gas no es solo un combustible: es la columna vertebral de la economía, el soporte invisible de la vida diaria. Lo que plantea Acosta no es solo un problema de oferta o de mercado, sino de rumbo. Entre frenos regulatorios, decisiones políticas y oportunidades perdidas, Colombia enfrenta lo que él llama una “tormenta perfecta”. Una conversación que no busca tranquilizar, sino poner sobre la mesa lo que muchos prefieren evitar: que el tiempo para reaccionar se está agotando.

Vea aquí la conversación completa:

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