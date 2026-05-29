- El último cartucho de Paloma Valencia: atacar con todo a Abelardo De la Espriella

El nuevo asesor el costarricense Danny Quirós junto a Luis Duque, pupilo de JJ Rendón, tomaron el camino de la publicidad negativa para desinflar a De la Espriella

Luego de la llegada del apoyo del estratega costarricense Danny Quirós a la campaña de Paloma Valencia, tras su paso por el equipo de la hoy presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, las estrategia de la candidata de la Gran Consulta, parece haber tomado un rumbo distinto a la que traía.

La excandidata presidencial Paloma Valencia ha entrado en la etapa de negación, en tan solo 6 horas ha escrito 7 trinos atacando a @ABDELAESPRIELLA.



En la derrota es que se conocen a los grandes lideres, esto es realmente lamentable. pic.twitter.com/hIJWwKB7TB — Santiago Uribe (@santiuribedel10) May 28, 2026

Quirós, llegó para reforzar el trabajo que viene haciendo Luis Duque, quien es un pupilo de JJ Rendón, el estratega de Juan Manuel Santos en su reelección, y quien fue duramente cuestionado por las formas en las que desarrollaba una especie de guerra sucia contra los demás contendores, como lo hizo con Antanas Mockus, los aprendizajes de Duque con JJ, conocido por su publicidad negativa, parecen haber tomado forma en esta recta final de la campaña de Valencia.

La estrategia se constata en la seguidilla de trinos contra De la Espriella ha publicado en su cuenta X y sus pullas en las entrevistas a medios.

De la Espriella ha reaccionado con serenidad sin ánimo retaliatorio escogiendo el camino de la cortesía.

A todos los defensores de la Patria, les digo: los únicos enemigos son Cepeda y Petro.

A la doctora @PalomaValenciaL, solo respeto y consideración.



Al Pueblo soberano, con quien es mi alianza: la victoria en primera vuelta es el broche de oro para sellar este fervor popular… pic.twitter.com/7HbD9mcZtK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 27, 2026

La campaña de Valencia ha negado que las publicaciones y las piezas de comunicación formen parte de una estrategia contra su contrincante en la derecha.

Mientras otros vivían en Italia defendiendo bandidos, como el testaferro de Maduro, yo he estado defendiendo a Colombia, enfrentando a Petro y denunciando la impunidad de las FARC. pic.twitter.com/3VJOlJ634H — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 28, 2026

La edición que se realizó de este video click –que no fue publicado completo- reafirma la intencionalidad publicitaria. El corte del video es en el punto en el que ella resalta su permanencia en el país a diferencia dice Valencia de otro “que ha vivido en Italia y ha defendido bandidos y entre otros seis años de abogado de Alex Saab” en una clara referencia a De la Espriella. Posteriormente fue replicado como trino.

Aparte de los dardos a De la Espriella también se suspendieron los debates a los que ya se había confirmado la asistencia, como el de Blu Radio y Caracol Televisión que estaba previsto para este viernes 29 de mayo y que finalmente se suspendió por la ausencia de Paloma Valencia quien había confirmado su participación.

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En cambio, Paloma aumentó la aparición en entrevista de forma independiente o cosnu formula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo por el que ha recibido muchas críticas desde adentro en lo que se conoce como fuego amigo y que hasta esta última semana han dejado ver su descontento con Valencia por darle ese rol y que ha dejado ver las heridas abiertas que hay al interior del Centro Democrático y en la coalición que lo apoya como el caso de los conservadores en Córdoba que como lo dijimos en esta nota estarían jugando a dos bandos o como los liberales que se fueron divididos entre ella y Cepeda.

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