- Esta es la institución pública que tiene más plata que Los Andes, el Externado y la Nacional

Con 33 sedes distribuidas por todo Colombia, el SENA es, de lejos, la institución con mayor patrimonio del país, a pesar de registrar un déficit de $1 billón

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), liderado por Jorge Eduardo Londoño, no solo es una de las instituciones más queridas por los colombianos, sino el recinto educativo más rico de Colombia con un patrimonio de $6,39 billones. En riqueza patrimonial le sigue la Universidad Nacional de Colombia con un patrimonio de 5,1 billones y la Universidad Externado con 4,7 billones.

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Las cifras de los últimos cuatro años muestran una bonanza. El patrimonio del Sena pegó un salto de 57,7 %, pasando de $4,05 billones en 2022 a la cifra de $6,39 billones para 2026. Esta cifra no significa que la entidad nade en abundancia. Para mantener en marcha su gigantesca maquinaria necesita un presupuesto anual de $7,4 billones, lo que tiene a la institución más rica del país operando con un déficit de $1,03 billones.

Entre su riqueza patrimonial se encuentra sus instalaciones distribuidas en 33 regionales y 118 centros de formación en todo el país. Esta red le permite al Sena tener presencia en los rincones más apartados de Colombia con granjas experimentales hasta laboratorios de alta tecnología, adaptados a las necesidades productivas de cada región.

¿Cómo se mueve la chequera del Sena?

La cartera del Sena se reparte entre los gastos de funcionamiento, que se llevan $128.000 millones, y una robusta cuenta de inversiones que asciende a $6,1 billones. Esto representa el 98 % de su patrimonio total, el cual resulta de restarle $ 2 billones de pasivos a sus activos de $8,3 billones. La millonaria tajada de inversiones aterriza directamente en proyectos de formación profesional, en la investigación aplicada a través de SENNOVA y en el impulso a nuevos negocios con el Fondo Emprender.

Inauguración de los programas de "Promoción Profesional Popular" en el barrio Meissen.

Esa inflación patrimonial de los últimos años también se ha visto reflejada en la construcción de nuevas sedes, como es el caso de Ciénaga de Oro, donde se anunció la entrega de la nueva sede para llamada "Aureliano Buendía" en la que formaran 20 mil aprendices al año.

En Córdoba la educación ya no es promesa, es realidad.



La nueva sede del SENA en Ciénaga de Oro “Aureliano Buendía” que entregó hoy el Presidente @petrogustavo formará 20.000 aprendices al año, con más de 1.050 en modalidad presencial.



Esto es lo que está haciendo el gobierno… pic.twitter.com/V2IqGUOn6d — Celso Tete Crespo 🇨🇴 (@CelsoTeteC) April 9, 2026

Por otro lado, en Soacha, la nueva sede de Ciudad Verde ya prendió motores. Este complejo fue diseñado para atender a una población que supera los 800.000 habitantes, apostándole con todo a la formación técnica y tecnológica con miras al emprendimiento masivo.

La fundación del Sena en 1957 coincidió con la salida de Gustavo Rojas Pinilla. Fue creado con el fin de formar a los trabajadores colombianos.

De esta manera, el Sena ha logrado consolidar una megaestructura. Sin embargo, el desafío de su director Jorge Londoño es hacer los malabares necesarios para cuadrar caja, lo cual se hace más difícil ante escándalos como el de la contratación de vigilancia privada, donde presuntamente se habrían derrochado $190 millones de la institución más rica del país.

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