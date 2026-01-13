Familia y equipo de Yeison Jiménez confirmaron cómo será el homenaje en Bogotá: entrada gratuita, doble jornada, edad mínima y normas para el público.

La noticia del homenaje a Yeison Jiménez ha movilizado a miles de seguidores que buscan acompañar a su familia y equipo en una despedida pública marcada por el respeto y la memoria. Bogotá será el punto de encuentro para rendir tributo al cantante, en un evento organizado para permitir el ingreso ordenado de quienes deseen darle el último adiós.

El homenaje se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, uno de los escenarios más representativos de la carrera artística del intérprete. De acuerdo con la información oficial, el evento será de acceso gratuito y contará con medidas específicas para garantizar el buen desarrollo de la jornada.

Horarios, jornadas de ingreso y evacuación para el homenaje a Yeison Jiménez

La apertura de puertas al público está programada para las 12:00 del mediodía, mientras que el cierre total del homenaje será a las 10:00 de la noche. Sin embargo, el ingreso se realizará en dos turnos claramente definidos.

La primera jornada será de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., siempre hasta completar el aforo permitido. Al finalizar cada turno, el recinto será evacuado en su totalidad, por lo que quienes deseen asistir deberán tener en cuenta los horarios establecidos.

Desde la organización se ha insistido en que no se permitirá permanecer en el lugar entre jornadas, como parte del protocolo logístico definido para el evento.

Edad mínima y condiciones para el público

El ingreso estará habilitado para mayores de 16 años, quienes deberán asistir con un acompañante adulto. Además, no se permitirá la entrada de personas en estado de embriaguez y no habrá venta ni consumo de alcohol dentro del escenario.

Entre las restricciones también se incluye la prohibición de ingresar alimentos, bebidas y velas, y se reiteró que el homenaje es completamente gratuito. No existe venta de boletería ni intermediarios autorizados, por lo que cualquier cobro relacionado con el evento no cuenta con aval oficial.

Familia y equipo de Yeison Jiménez agradecieron el acompañamiento del público y de los medios, e hicieron un llamado a cubrir y vivir este homenaje con respeto, sensibilidad y solidaridad, recordando que cualquier actualización será comunicada únicamente por los canales oficiales.

