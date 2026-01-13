¿Quién es quién en La Reina del Flow 3? Las nuevas caras que llegan a la novela de Caracol

La Reina del Flow 3 llega con nuevos personajes que se suman a la historia de Charly y Yeimy. Estos son los rostros que moverán la trama de la serie.

La historia de La Reina del Flow en Caracol Televisión continúa y lo hace con una temporada que abre espacio a nuevos rostros y relatos que se entrelazan con los personajes ya conocidos. Charly Flow y Yeimy Montoya siguen adelante, ahora enfocados en su vida familiar junto a su hija Alma, mientras viejas heridas y nuevas oportunidades vuelven a poner a prueba su mundo.

La tercera entrega no solo retoma historias pendientes, sino que presenta personajes que llegan a mover las bases de S&B y del universo musical de la serie. Entre ellos destaca Sky, una joven que aterriza con fuerza propia y un pasado marcado por la responsabilidad temprana y la lucha diaria.

Las nuevas caras que se toman La Reina del Flow 3

Sky, interpretada por la actriz Alisson Joan y cuyo nombre real dentro de la novela es Yara Giraldo, es una mujer de carácter firme y talento natural para la música. Creció entre motores y herramientas, encargándose del taller mecánico de su padre tras su encarcelamiento. Su vida ha estado definida por el sacrificio, la lealtad a su familia y el deseo silencioso de cumplir un sueño artístico. Aunque mantiene una relación con Rusvel, sabe que sus caminos no apuntan al mismo destino.

Su llegada a S&B representa un punto de quiebre. Sin intención de ocupar el lugar de Yeimy, Sky busca mostrar su flow y demostrar que hay espacio para nuevas voces. El encuentro con Charly marcará un antes y un después en su historia personal y profesional, abriendo una etapa de decisiones difíciles y emociones intensas.

Otro nombre clave es Soraya Giraldo (Michell Orozco), hermana de Sky. Ambiciosa, inconforme y calculadora, vive a la sombra del talento de su hermana, acumulando resentimientos. Su obsesión por el reconocimiento y su deseo de acercarse a Charly la llevarán a cruzar límites peligrosos, con consecuencias que pondrán en juego sus propios valores.

Brenda Piedrahita (interpretada por Juana Arboleda), la madre de ambas, es el pilar emocional del hogar. Enfrenta una enfermedad degenerativa mientras sostiene a su familia con serenidad y fortaleza. Su historia aporta una mirada íntima sobre el amor, el perdón y la resistencia silenciosa, especialmente frente a los errores de su esposo.

Finalmente aparece Rusvel Perlaza, un hombre carismático cuya inseguridad crece a medida que Sky avanza. El personaje al que Eduardo Pérez le dio vida, se identifica por su incapacidad para aceptar el éxito de Sky, lo que desencadenará conflictos que marcarán el tono de varias tramas.

Con estas nuevas incorporaciones, La Reina del Flow 3 amplía su mapa emocional y narrativo, apostando por historias donde la música, la ambición y los vínculos familiares vuelven a ser protagonistas.

