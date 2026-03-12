Paloma y Oviedo, Abelardo y un exministro, Cepeda y una líder indígena quedaron listas 7 fórmulas Presidenciales

Con la mayoría de vicepresidentes desconocidos nacionalmente va tomando forma un tarjetón que tiene pendiente aun 6 candidatos por definirse

La carrera presidencial se ha iniciado oficialmente en Colombia con la inscripción en la Registraduría de las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos, de cara a la primera vuelta programada para el próximo 31 de mayo.

Luego de las consultas interpartidistas, que dejó como ganadores a Paloma Valencia (Gran Consulta por Colombia), Claudia López (Consulta de las Soluciones) y Roy Barreras (Frente por la Vida), la lista de aspirantes finalmente quedó conformada por 16 candidatos, esto tras la reciente renuncia del exalcalde de Cali, Maurice Armitage, quien se bajó de la competencia “para evitar una mayor fragmentación del voto”.

Los aspirantes que continúan en la contienda son: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Clara López, Luis Gilberto Murillo, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios, Santiago Botero, Sondra Macollins, Carlos Felipe Córdoba, Carlos Caicedo, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras.

Las campañas que ya confirmaron su fórmula en busca de la Presidencia

Uno de los primeros anuncios fue el de Iván Cepeda, quien confirmó como su fórmula vicepresidencial a Aida Quilcué, lideresa indígena del pueblo nasa y reconocida defensora de los derechos humanos.

En el caso de Paloma Valencia, la elección se decantó por Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como su compañero de fórmula. Cabe recordar que Oviedo obtuvo más de un millón de votos en la misma consulta que consolidó a Valencia como candidata presidencial del uribismo.

Otro movimiento se dio en la campaña de Abelardo de la Espriella. El abogado, que ha ocupado el segundo lugar en la mayoría de las encuestas presidenciales, eligió como fórmula vicepresidencial al economista José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

En la coalición de centro, Sergio Fajardo presentó a Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá en la administración de Claudia López, como su compañera para la contienda electoral.

Por su parte, Clara López oficializó a María Consuelo del Río, exveedora distrital de Bogotá, como su fórmula vicepresidencial, mientras que el excanciller Luis Gilberto Murillo confirmó a Luz María Zapata, politóloga con experiencia en gestión territorial y liderazgo institucional, quien también fue esposa de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Santos.

En otras campañas también se conocieron nuevas fórmulas. Roy Barreras anunció a Martha Lucía Zamora, abogada y exfiscal general encargada, mientras que Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, eligió a Luisa Villegas, administradora de empresas con experiencia en el sector público.

Mauricio Lizcano, por su parte, anunció a Adriana María Ramírez, quien trabajó con él durante su paso por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Finalmente, Sondra Macollins, la abogada recordada por defender ante la justicia al exnarcotraficante Carlos Lehder, inscribió su candidatura junto al abogado Leonardo Karam Helo, quien tiene trayectoria en temas de seguridad ciudadana, análisis de riesgo y ciberseguridad.

Candidatos que aún no han anunciado su fórmula vicepresidencial

A 12 de marzo, varios aspirantes aún no han revelado el nombre de su fórmula vicepresidencial, aunque deberán hacerlo antes del cierre del plazo oficial.

Entre los candidatos pendientes de confirmar ese anuncio se encuentran el exministro del Interior Daniel Palacios, Santiago Botero, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, Carlos Felipe Córdoba y el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.La Registraduría fijó como fecha límite el viernes 13 de marzo de 2026 para registrar oficialmente las fórmulas vicepresidenciales.

