- Se despeja la comunicación de los Llanos Orientales con el interior: habrá tren entre Puerto Gaitán y Villavicencio

Quedaron contratados los estudios del corredor férreo por $60.551 millones que hará la consultora Conexión Férrea, seleccionada por la ANI dirigida por Óscar Torres

Con una inversión que superó los 60 mil millones de pesos, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adjudicaron el contrato y firmaron las actas de inicio que permitirán la elaboración de los estudios y diseños de factibilidad del corredor férreo que va desde Villavicencio hasta Puerto Gaitán,

Con esta obra, se reactiva la línea férrea de los Llanos Orientales. Se trata de un proyecto estratégico con el que se busca fortalecer la conectividad logística de la región y avanzar con la reactivación del sistema ferroviario en Colombia.

Los estudios y diseños estarán a cargo de dos consorcios expertos en el tema: el Consorcio Férreo del Meta (HE) que tendrá a su cargo la realización de los estudios en el tramo comprendido entre Villavicencio y Puerto López, y el Consorcio Conexión Férrea (INT) que adelantará los estudios en el tramo entre Puerto López y Puerto Gaitán, con una inversión de $60.551 millones, de los cuales $52.811 millones corresponden a la consultoría y $7.739 millones, serán destinados a la interventoría que realizará el Consorcio Férreo del Llano (BC).

El corredor férreo tendrá una longitud aproximada de 193,5 kilómetros, que incluyen la construcción de 18 kilómetros de puentes para conectar a la Ciudad de Villavicencio con el municipio de Puerto Gaitán, uno de los principales centros productivos y energéticos del departamento del Meta.

Los Consorcios desarrollarán análisis de demanda de carga, ingeniería férrea, estructuración financiera, componentes prediales, ambientales y sociales, sistemas intermodales, operación y mantenimiento y estimación en inversión de capital, programación de obras, evaluación tarifaria y análisis territorial. El plazo para la ejecución de los estudios y diseños de factibilidad es de siete meses para el primer tramo y de 10 meses para el segundo tramo, los cuales son muy importantes para la estructuración de la iniciativa.

Este corredor férreo tendrá una capacidad estimada en movilización de carga entre las 388 mil y 932 mil toneladas hacia el año 2080, que incluye productos agroindustriales y granos como soya y maíz (y sus subproductos), necesarios para la seguridad alimentaria del país.

Sobre el tema, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas sostuvo que con esta iniciativa el gobierno del presidente Gustavo Petro da un paso muy importante en la reactivación del sistema ferroviario de Colombia y la recuperación del tren, lo que facilita conectar las regiones productivas del territorio nacional, ofreciendo alternativas de transporte más eficientes y sostenibles.

Aseguró la funcionaria que este proyecto también permitirá fortalecer la intermodalidad del transporte, al conectar el modo férreo con el transporte fluvial a través del río Meta, potenciando la integración logística de la Orinoquia con el resto del país, lo que generaría nuevas oportunidades de desarrollo económico, inversión y empleo en la región.

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