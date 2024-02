El nuevo negocio que Rigoberto Urán tiene en mente para enfiestar a más de un colombiano

.Publicidad.

La vida de Rigoberto Urán se ha convertido en el interés de la mayoría de los colombianos debido a su novela transmitida por RCN. En primera fila, los televidentes están conociendo la duros retos que tuvo que afrontar el toro de Urrao para llegar a donde está, y aunque su historia narra hechos del pasado, lo cierto es que todos quieren saber hasta el más mínimo detalle sobre el pedalista cafetero. En su más reciente entrevista con La República, dio pistas de qué será de su carrera en los próximo años, pero además lanzó una chiva con referencia a sus empresas. El escarabajo no se queda quieto y ya tiene en mente el próximo negocio de Rigoberto Urán para 2024.

¿Cuál será el nuevo negocio de Rigoberto Urán en Colombia?

Según el mismo Rigoberto Urán, después de tener su propia marca de ropa, llamada Rigo Go Rigo!, varios restaurantes, como La Finca de Rigo o Grosería, y hasta su propia marca de bicicletas, conocida como Uranium, para 2024 quiere llenar un espacio que tiene desocupado y que va desde las 12 am hasta las 7 am. Así las cosas, el toro de Urrao tiene pensado inaugurar una discoteca para poner a bailar a sus seguidores, aunque también afirmó que de no resultar lo del espacio nocturno, quiere meterse en el mundo de la hotelería.

“Tenemos un tiempo de las 12 de la noche a 7 de la mañana que queremos cubrir, por ejemplo, con una discoteca. También estamos evaluando incursionar en cadenas de hoteles.” afirmó el ciclista.

Hay que aclarar que Rigo no destapó más detalles, como el lugar dónde quiere lanzar el emprendimiento o cuándo lo va a inaugurar; pero lo cierto es que, con lo querido que es, resultaría siendo otro batacazo de su parte y un espacio que seguirá llenando sus arcas como sus otros negocios lo han hecho hasta ahora. Eso sí, afirmó que antes de trabajar en cualquier otro proyecto quiere terminar su etapa como ciclista, que podría finalizar al terminar 2024.