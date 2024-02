Rigo reveló cuánto le pagó al verdadero Evaristo para no perder su casa; sigue siendo un platal

.Publicidad.

No hay un solo personaje de la novela de Rigo que no cause curiosidad entre los televidentes. Muchos de ellos se han convertido en algo muy llamativo de la producción del canal RCN. Es por eso que la gente quiere saber si existieron en la vida real y si en efecto acompañaron al ciclista en algún momento de su vida. La mayoría de ellos en efecto existieron, claro que para la producción hicieron algunos cambios. Incluso, algunos actores han sembrado bastantes dudas entre las personas que ven la producción. Dentro de ellos se encuentra Evaristo Rendón, uno de los villanos de la novela y que al parecer, sí afectó a Rigoberto Urán.

El platal que le pagó el ciclista a Evaristo por la hipoteca de su casa, si existió como en la novela de Rigo

Por algún tiempo se creyó que Evaristo Rendón en efecto no había existido. Incluso, Julián Arango confesó que era un personaje creado al juntar varias personas que rodearon al ciclista. Sin embargo, hoy en día se sabe que en efecto este hombre sí existió, tal como en la novela de Rigo. E incluso, Urán ha hablado de algunas situaciones vivieron ellos con este hombre. En algún momento, la mamá del ciclista confesó que llegó a amenazarlos con quemar su casa a raíz de la deuda que tenían. Sin duda alguna, una piedra en el zapato para él y su lucha por convertirse en un gran ciclista.

Claro que esa lucha contra Evaristo le costó a la familia Urán un buen billete. Plata que el propio Rigo tuvo que recolectar con mucho sacrificio para saldar la deuda pendiente con el verdadero Evaristo Rendón. Hace poco, en la cuenta de gorigogooficial, el ciclista contó cuánto tuvo que pagarle a este hombre. Según dijo él, su papá tuvo que pedir un préstamo de unos 2 millones de pesos a este señor. Finalmente la cifra que pagaron duplico este valor por los diferentes intereses que les cobró. El valor que debió dar el ciclista fueron 9 millones de pesos. Un monto muy alto a comparación del préstamo que sacaron.

Siendo las cosas así, el papel que hace Julián Arango en la novela de Rigo, no está tan lejos de la realidad. Sin duda alguna, una interpretación increíble por parte del actor. Y ciertamente, el ciclista tuvo que hacer un gran esfuerzo para salir adelante con este tipo de personas.

