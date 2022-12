.Publicidad.

Después de que Portugal y Cristiano Ronaldo resultaran eliminados del mundial de Catar 2022, unas supuestas declaraciones de Luis Figo dieron la vuelta por toda internet. ¿El problema? Dichas declaraciones fueron inventadas y se tradujeron en una 'fake news' de la que fueron victimas varias persona, incluyendo a Samuel Vargas, un reconocido periodista colombiano de DSports y Win Sports.

Y es que el comunicador replicó la supuesta opinión de Figo en sus redes sociales, en donde escribió: "Luis Figo: "No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No. Dejar a CR7 en el banquillo fue un error, esta derrota es responsabilidad del entrenador"…"

Ahora bien, fue tal la relevancia de su tweet, que el mismo Luis Figo le respondió y lo dejó como un periodista sin rigurosidad, que va replicando noticias sin averiguar sin son ciertas o no. En su perfil, el astro portugués le respondió: "Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? (...) No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mías!!"

Caro Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Se quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!!

No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mias!!

Protagonistas son los que hacen la diferencia 😉 https://t.co/EQD3uJTKQR — Luís Figo (@LuisFigo) December 10, 2022

Las reacciones no se hicieron esperar y, por supuesto, el periodista de Win Sports fue el más afectado al ponerse en duda su profesionalismo. Inmediatamente Figo le respondió, el comunicador tuvo que borrar el tweet y aunque no dio un disculpa pública, quedó en evidencia el groso error que había cometido.