"La racialización en las manifestaciones académicas en Colombia, Latinoamérica y el Caribe" (Adelanto)

Dr. Arturo RODRIGUEZ BOBB

diciembre 17, 2024

El régimen de esclavitud obligó a las afrocolombianas y los afrocolombianos a partir del escalón más bajo de la sociedad. Muy a pesar de la Ley 70 para las comunidades negras, la racialización en Colombia sigue siendo un hecho y, pese a los intentos ti­bios de superarla, tiene una grave influencia negativa en el sistema pedagógico para la Comunidad Afrodescendiente, dificultándoles el acceso a las universidades públicas. Por eso no tiene nada de extraño que aún persista un enorme abismo. No se puede espe­rar que las afrocolombianas y los afrocolombianos consigan superarlo con la misma relativa facilidad que aquellas personas que no son afrodescendientes. La barrera principal, que es la prueba de todo prejuicio contra la igualdad de oportunidades racial, permanece relativamente in­tacta: la racionalización de estilo eurocéntrico en nuestros intelectuales blancos-mestizos de categoría científica “avanzada”.

Se trata, en fin, de asumir el horizonte de una subjetualidad donde sea posible establecer —no obstante ese pasado histórico torcido— una nación para todos los grupos raciales que quedó mal parida tras el mal ejercicio de la razón por parte de nuestros intelectuales etnocentristas de principios del siglo XX. Los de hoy (del siglo XXI) han reinventado después de un siglo lo que se mal inter­pretó. Por lo tanto, el deber es, abrazarse a la fuente cristalina de la racionalidad desprejuiciada de forma tal que la desubjetivización racional devenga en con­cepto personalista y comunitario. Abriéndose por fin decididamente a la expe­riencia de gratuidad donde la relación con lo fundante no sea el estar sometido a un poder ajeno que impide el libre desarrollo de la naturaleza humana, sino donde la autonomía se experimente como autonomía verdadera. Donde, en defi­nitiva, el ser de todos los tonos de piel y de las culturas múltiples se descubra en Colombia como realizado en lo social, la justicia, y en lo espiritual, y no en la inhumanidad del hecho racialista.

Por lo tanto, el pensar, estima Frantz Fanon, no puede cruzarse de brazos ante semejante situación. En consecuencia, Wade (1997) dice: “Sorpresivamente, y de manera similar a lo expresado en épocas anteriores, la simple condena de lo ne­gro todavía es evidente en publicaciones bastante recientes”.

En efecto, Lorenz Prescott y Peter Wade han señalado, que existe aún una ra­cionalidad imperfecta en la Intelectualidad colombiana y una racialización para designar a las personas afro­colombianas, basada en razonamientos torcidos provenientes de los ilustrados colombianos y occidentales del siglo XIX, que lleva a la razón intelectual colombiana contem­poránea (siglo XXI) —situada en lo alto de la estructura de poder— a atarse al mástil de la sinrazón y denegar de las potencias cognoscitivas del ser de las y los afro­descendientes. Hay también en ella una arrogante conducta perfectamente racio­nal que presume de lo que ignora y carece, y hay por fin una racionalidad mo­desta —de intelectuales—, donde cuentan la razón y la coherencia con respecto al ser de la y del afrodescendientes.

El autor: Arturo Rodríguez Bobb: trabajó como Profesor Adjunto en los Institutos de Sociología de las Universidades: Freie Universität Berlin, Technischer Universität Berlin, Humboldt Universität Berlin.