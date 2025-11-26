La puja entre Galán y la bancada del pacto en el Concejo por la tarifa de Transmilenio por aumento de $250

La Concejal Sánchez alzó la voz y pide que la tarifa no supere los $150 mientras que la gerente insiste en que para cubrir la operación debe costar 250

La propuesta que tiene la Administración del Alcalde Galán para el presupuesto del próximo año, que se discute en el Concejo de Bogotá es de 7,8% para el aumento de la tarifa de Transmilenio, es decir que el precio del pasaje quedaría en $3.450, actualmente el pasaje está en $3.200. de acuerdo con la Gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz, el incremento sería más bajo de las proyecciones macroeconómicas que hasta ahora ha hecho el Gobierno Nacional.

Sin embargo, los beneficios que tienen en el sistema las poblaciones pobres de la ciudad se mantienen, como los pasajes gratis para los adultos mayores, discapacitados y personas con Sisbén. Afirmo que para el 2026, habrá muchas mejoras al transporte masivo de Bogotá. con la entrada en operación de 705 nuevos buses eléctricos, los cuales reforzaran la operatividad de Transmilenio.

Desde el Concejo, donde a partir de hoy se discute la propuesta de presupuesto para el 2026 presentada por el Alcalde Galán por $40.4 billones, la Concejal del partido pacto Histórico Heidy Sánchez dijo que, el ajuste en la tarifa de Transmilenio del 7,8% supera el índice de precios al consumidor (IPC) del 4,52% proyectados por el Gobierno para el periodo.

La Cabildante, aseguró que dicha cifra es desproporcionada y está por encima del IPC va en contra de los usuarios del sistema más pobres de Bogotá. la ponente del proyecto de presupuesto que presentó la Administración Distrital para 2026, contempla un rubro de $3,2 billones para el fondo de estabilización tarifaria (FET). Sobre el tema Sánchez a manifestado que con la cifra asignada al fondo de estabilización es imposible que la tarifa se aumente en $250.

Los más afectados con los anuncios de la Gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz, serian los ciudadanos de los estratos 1 2 y 3, son los que más usan el sistema para moverse en la ciudad y sus empleos no son nada estables, por esa razón un alza de ese tipo en Transmilenio le pega muy duro al bolsillo de las poblaciones más vulnerables.

En su estudio anual de proyecciones sobre el fondo de estabilización tarifaria (FET), la Empresa Transmilenio sugirió una recomendación técnica que, de acuerdo con su análisis, sería suficiente para el 2026, un incremento en la tarifa del pasaje de $150 lo que correspondería a un 4,6% el cual estaría ajustado al (IPC). Con esa proyección el FET quedaría en $3,3 billones y con un monto de $98.622 millones por encima de la cifra propuesta en el presupuesto presentado al Concejo. Cuya diferencia según la Concejal podría ser asumida por los concesionarios del sistema y no por los usuarios.

La Gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz Carrascal, justifico el alza de la tarifa del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, Transmilenio en $250 pesos para el 2026. Según la funcionaria, el incremento seria del 7,8% teniendo en cuenta que, hasta el pasado mes de octubre el IPC tubo un aumento del 5.51% y el gobierno nacional le apunta a un incremento del 11% para el salario mínimo para el 2026.

Ortiz Carrascal aseguró que, el tema es muy importante para el sistema por la cantidad de operarios que tiene Transmilenio unas 34 mil personas con empleos formales que se verán beneficiados con el aumento del 7,8% en la tarifa para el próximo año. También han tenido en cuenta la subida en los precios de los combustibles como el Diesel en más del 14% en lo corrido de 2026 y lo mismo ha ocurrido con el gas natural vehicular con un aumento del 10% y para el próximo año podría incrementarse hasta en un 50% por la importación de gas de otros países debido a los problemas que han surgido en Colombia.

la funcionaria insistió en que los costos de operación del sistema de transporte masivo de la ciudad son muy altos, por ello es razonable que el aumento del pasaje para el Sistema Integrado de transporte Público de Bogotá sea de $250 a partir del próximo año.

