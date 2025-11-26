Una chocolatería del Huila, una cooperativa de Boyacá y otros cacaoteros lograron estar en el prestigioso Eurochocolate

La chocolatería Shalena del Huila y Cipaotanche representado por Elkin Montero logaron mostrar sus productos, cultivadores que, como otros, pudieron llegar a Europa

Los chocolates de Boyacá llegaron a la feria Eurochocolate, evento que se realiza cada año, en Perugia Italia. Los productos fueron producidos por la Cooperativa Integral de Productores Agropecuario de Otanche, Cipaotanche, un pueblo del occidente de Boyacá. La cooperativa se creó hace 23 años y la representa Elkin Montero.

Cipaotanche recoge el cultivo sembrado en aproximadamente 430 hectáreas. La iniciativa fue financiada por Cooperación internacional, un crédito del banco Agrario de Colombia y la gobernación de Boyacá, que direcciono recursos de regalías. El apoyo lo inicio el exgobernador de Boyacá, Miguel Ángel Bermúdez y la cosecha llegó hasta Europa. Los chocolates del Boyacá los acompañaron productos de otras regiones.

La Chocolatería Shalena, que funciona en Algeciara Huila, también llegó a Europa. Shalena fue fundada por Karem Castro González, la empresaria llevo muestras de sus productos en la feria. Del mismo departamento estuvieron también Cacahuarte, un emprendimiento comunitario del municipio de Elias , representado por Martha Clara Meneses.

Cacahuarte es un proyecto que busca utilizar al máximo el cacao. La organización vende desde el cacao natural hasta chocolates endulzados con panela. Del proyecto se resalta la labor de varias mujeres emprendedoras del municipio de Elias, quienes han sostenido el cultivo del cacao en la región. No obstante, en el lugar se cultiva principalmente café, granadilla, aguacate, duraznos y tomate.

Los chocolates colombianos terminaron en Italia por Agrocadenas. Un programa que desde el 20 de diciembre de 2018 está apoyando y dando estrategias para el desarrollo del campo colombiano. En otras palabras, por la asesoría de Agrocadenas se logró llevar chocolates de Cesar, Boyacá, Antioquia, Huila, Santander y Arauca al Eurochocolate 2025.

