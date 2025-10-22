El fracaso de los 18 mil millones invertidos por la gerente de Transmilenio para frenar a los colados

Entre los años 2022 y 2025, el sistema de transporte masivo de Bogotá Transmilenio, invirtió 18 mil millones de pesos en cultura ciudadana, con el fin de reducir el número de colados que diariamente evaden el pasaje en el Sistema, pero La estrategia implementada por la Gestora de cultura ciudadana de Transmilenio Mabel del Carmen Carrasquilla Cárdenas no ha dado los resultados esperados. Por el contrario son negativo, anualmente el sistema está perdiendo 122 mil millones de pesos producto de quienes deciden colarse en Transmilenio y evadir la responsabilidad de pagar su pasaje.

Transmilenio, a través de la estrategia de cultura ciudadana que lidera Carrasquilla Cárdenas, ha planeado intervenciones artísticas y pedagógicas dentro del sistema, también el uso de redes sociales, mensajes educativos en pantallas, han contratado influencers y hasta han hecho reconocimientos a usuarios ejemplares con el objetivo de reducir el número de colados y el mensaje llegue a los evasores, pero no ha sido posible.

Este año entre los meses de enero y agosto, la policía metropolitana de Bogotá sólo impuso 110 mil comparendos a personas que entraron al sistema sin pagar. Por esta razón desde el Concejo de Bogotá el Cabildante Rolando González, pidió a las directivas de Transmilenio, no gastar más los impuestos de los bogotanos en es tipo de planes, mejor sea invertido en reforzar el trabajo en temas de fiscalización de forma directa en las estaciones y buses de Transmilenio en compañía de los uniformados de la policía que verifiquen en terreno el pago del pasaje.

De acuerdo con los manifestado por González García, se estima que, cerca de 300 mil personas diariamente se cuelan en el sistema y sólo 18 usuarios fueron obligados a pagar el pasaje y a otros 500 evasores les aplicaron un comparendo. Por lo que el Concejal González, le pidió a la Gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz, reforzar la estrategia 50+ la cual fue implementada para buscar a los colados dentro de los buses articulados y las estaciones para que paguen el pasaje.

En lo corrido de 2025, Transmilenio ha logrado algunos resultados en los operativos adelantados en el sistema en contra de la evasión, 1.542 colados fueron retirados de las estaciones y buses, cerca de 2.800 usuarios fueron obligados a pagar el pasaje, se intervinieron 764 buses en 93 operativos y los corredores donde más hay colados son la Avenida Caracas con el 27,72% la carrera decima con el 16,99%, Avenida las Américas con el 11,93% y el corredor Soacha Bogotá con el 10,46%. En las horas picos en donde más hay evasión con el 44% y las horas valle con el 28,7%.

Diariamente en el sistema de transporte masivo de Bogotá, se cuelan 262 mil personas que dejan un hueco financiero a Transmilenio anualmente que supera los $120.000 millones. En 2024, las autoridades impusieron 174 mil comparendos a colados lo cual equivale a cerca de $34.000 millones que dejó de recibir el sistema; de ese número apenas el 6% fueron pagados, sin embargo las directivas del sistema han señalado que en la Alcaldía de Galán se redujo la evasión, pasando del 15% al 13,1%.

Algunos usuarios del sistema justifican, colarse el Transmilenio como, por ejemplo: muy cara la tarifa, no tener ingresos suficientes para pagar el pasaje, bajo sentido de pertenencia del sistema, falta de tiempo para comprar el pasaje, que el servicio que presta Transmilenio es muy malo, máquinas de recargas dañadas, porque el trayecto de viaje es muy corto y que la infraestructura del sistema facilita que las personas se cuelen.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.