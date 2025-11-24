- Inspirado en los albergues gratuitos de Brasil Galán inauguró hospedaje social para exhabitantes de calle en Bogotá

Para llevar a cabo este proyecto de Hospedaje gratuito para exhabitantes de calle en Bogotá, el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, se inspiró en los albergues gratuitos que funcionan en la ciudad de Sao Pablo Brasil. Esta iniciativa se realiza a través de los Centros de Referencia Especializado en Asistencia Social. En Brasil a parte de los albergues gratuitos para las personas en condición de calle, también existen lugares similares para inmigrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad. De donde Galán tomo el modelo para replicar en la ciudad.

Con una inversión de $54.475 millones, la Administración del Alcalde Carlos Fernando Galán, puso al servicio de los exhabitantes de calle, el primer Hospedaje social en Bogotá de forma gratuita. El Hospedaje está ubicado en la Localidad de Engativá en la carrera 69 # 47 – 43 con capacidad para 120 personas, quienes estuvieron durante muchos años en situación de calle que, ahora se encuentran en un proceso de rehabilitación para regresar a la sociedad y reencontrase con su familia a través de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

El nuevo hospedaje cuenta con servicios de alimentación, dormida compartida, baño privado, gimnasio, zonas de esparcimiento e internet, todo totalmente gratis con apoyo psicosocial de los profesionales de la Secretaría de Integración Social. Las personas que salieron beneficiadas con este nuevo servicio, es porque han avanzado con satisfacción.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario de los bogotanos, el hospedaje social es un lugar para que los exhabitantes que, están adelantando un proceso de reincorporación a la vida social, puedan ir a descansar, dormir y recibir el acompañamiento de los funcionarios de la Secretaría de Integración todos los días, pero pueden salir del hospedaje a realizar sus actividades diarias como trabajar y estudiar.

Este tipo de infraestructura es la primera y única en Bogotá, con el objetivo de favorecer a todas aquellas personas que, durante 10 o 20 años estuvieron inmersos en las calles de la ciudad en el tema de las drogas y ahora se encuentran en un proceso de inclusión.

Al respecto, el Secretario de Integración del Distrito, Roberto Ángulo dijo que, el hospedaje fue concebido con el fin de que las personas que ya tienen un buen manejo de su vida y están vinculadas a través de la Alcaldía de Bogotá a un proceso laboral o educativo y requieren de un sitio estable y seguro para continuar con su recuperación. En el lugar pueden recibir un apoyo integral.

El funcionario, aseguró que el centro social, funcionara como un lugar de sana convivencia, donde no exista la violencia ni la discriminación y se implementan todo tipo de actividades psicosociales que conlleven a que estas personas puedan fortalecer sus lasos familiares y sociales buscando que ellos tengan accesos a propuestas de emprendimiento u ofertas de empleo que beneficien a los exhabitantes de calle.

El nuevo hospedaje para personas vulnerables en proceso de recuperación que, inauguro el Alcalde Galán, funciona de forma tal que, cada una de las personas que recibe los beneficios, lo haga de una manera integral con un enfoque diferenciado y de genero donde se incluye a la población LBGTI que esté en riesgo de habitar en la calle o que ya esté en la calle.

El hospedaje social el (camino) funciona las 24 horas de los 7 días de la semana, beneficiando también a todas aquellas personas que, tengan algún tipo de discapacidad garantizando su accesibilidad física y comunicativa de forma integral. Según afirmó Ángulo Salazar, el trabajo con ésta personas, no termina allí porque después de haber salido del hospedaje a hacer su vida en sociedad, la Secretaría sigue con un seguimiento durante 6 meses con el objetivo de continuar apoyar la autonomía y la independencia económica de esas personas.

Este nuevo modelo surge, desde el mismo momento en que se hace un rediseño de la forma de atender a la población que habita en las calles de la ciudad y es una solución de forma de vivir a mediano y largo plazo. Esta iniciativa está basada en el censo de habitantes de calle que se realizó en 2024, con un intercambio técnico de la Alcaldía de Sao Pablo (Brasil) con el apoyo del Banco Mundial.

Para logar este resultado, según el Alcalde Galán, se hizo necesario conocer a fondo la problemática de los habitantes de calle en Bogotá, teniendo en cuenta el funcionamiento de los programas que imparte la administración para esta población y revisando por separado cada uno de los casos. Este modelo de atención para habitantes de calle ya existe en Brasil y al parecer lo que ha hecho el Alcalde Galán es replicar dicha figura en Bogotá.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.