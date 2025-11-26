El futuro de la reforma pensional está en manos de un abogado que estudio en Oxford y Harvard

El conjuez Carlos Márquez es quien deberá dar la última palabra tras el empate en la Corte Constitucional de una de las reformas clave del gobierno Petro

La fusión entre Disney y Fox, por más de 70.000 millones de dólares, ha sido una de las noticias de la última década en la industria del entretenimiento. Más allá de su complejidad financiera, la operación supuso una arquitectura jurídica en la que cada detalle fue manejado de filigrana. En ella participó el abogado colombiano Carlos Pablo Márquez Escobar, doctorado en Oxford y magister en Harvard.

Márquez, abogado y filósofo de la Universidad Javeriana, ya había tenido a cargo procesos, interesantes y rigurosos a la vez, como la fusión de Anheuser-Busch InBev (AB InBev) con SABMiller, que en 2016 convirtió a Bavaria se convirtió en parte de una multinacional que contrala en amplia medida el mercado cervecero mundial.

También ha participado en procesos de demanda por restricción a la libre competencia, como el ventilado en 2020 contra la compañía Inmadica Andina porel incremento no justificado de precios de seguridad industrial.

Ahora, en su calidad de conjuez de la Corte Constitucional, Márquez dirá la última palabra en el examen de exequibilidad que el alto tribunal realiza sobre una de las leyes bandera del gobierno de Gustavo Petro: la reforma pensional.

El jurista resultó seleccionado para dirimir un empate a cuatro votos que se presentó este lunes 24 de noviembre durante la sesión en la que iba a ser emitido el fallo definitivo. Durante la sesión no pudo votar el magistrado titular Héctor Carvajal, como consecuencia de una recusación presentada por la senadora María Fernando Cabal, tras comprobar que el togado asesoró en el pasado reciente a Colpensiones.

La Corte aceptó el impedimento, si bien dejó en claro que Carvajal no intervino en ningún momento en el proceso ni dio muestra alguna de pretender interferirlo o inclinarlo en uno u otro sentido.

Márquez dispondrá de un tiempo prudencial para estudiar el expediente, pero su intervención como conjuez ha generado tranquilidad entre las partes por su condición de experto al que no se le conoce filiación política ni sesgo alguno.

Con todo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó el empate como una “derrota” para el ponente, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien propuso declarar inconstitucional la ley. Sin embargo, el ministro se quejó de que la designación de un conjuez vaya a dilatar más el estudio de una ley fundamental para los intereses del gobierno.

El llamado “plazo prudencial” del que dispondrá el conjuez Carlos Pablo Márquez será en realidad una carrera con plazos apremiantes, ya que el periodo de vacancia judicial comenzará el próximo 19 de diciembre.

Con su formación multidisplinaria, que incluye experticias en el campo de la regulación económica y de comunicaciones, entre otras especialidades no hay razón para creer que no habrá pronto un fallo en derecho.

La ley quedó en vilo a raíz de la demanda presentada por la congresista Cabal el 3 de octubre de 2025. Ella adujo básicamente que durante el trámite legislativo la Cámara se limitó a votar una proposición que se acogía a lo decidido favorablemente por el Senado, pero sin darle el debate y votar su articulado, en contravía de lo recomendado por la Corte.

La decisión fue tomada antes de que se conociera el texto de la sentencia modulada y se basó, según ella, en un comunicado de prensa de la Corte que explicaba las generalidades de la decisión.

El estudio de la demanda presentada por la congresista le correspondió en reparto al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte. En su ponencia Ibáñez acogió en lo sustancial los argumentos de la demanda, pero dejó en claro que los vicios del proyecto no podrían enmendarse a la luz de unas recomendaciones, sino que era preciso darle de nuevo trámite a un nuevo proyecto de reforma pensional. En conclusión, propuso declarar inconstitucional la ley.

Los pronósticos y cábalas -inevitables en estos casos- anticipaban que la votación de la ponencia dividiría a la Corte cinco a cuatro a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad. La mayoría, para el rescate del proyecto, estaría conformada por el propio Carvajal y por sus colegas Vladimir Fernández, exasesor jurídico de Petro; Natalia Ángel, Miguel Polo y Juan Carlos Cortés. A favor de la ponencia solo estarían el propio Ibáñez y sus compañeros Carlos Camargo, Paola Meneses y Lina Marcela Escobar.

Con el retiro de Carvajal, los demás pronósticos se cumplieron y el resultado terminó siendo un empate a cuatro que prolonga el suspenso.

