La prueba de que el problema de la selección es Rueda

Lejos de la tricolor Muriel y Zapata son figuras. Es el planteamiento del vallecaucano el que condena a los cracks a no rendir en la selección

No fue sino que los goleadores colombianos viajarán de nuevo al Atalanta, para demostrar que su contundencia frente al arco rival no es suerte, sino una realidad.

En el partido de este fin de semana frente al Spezia, Duvan Zapata marcó un gol e hizo una asistencia, y Muriel se despachó con una anotación solo cuatro minutos después de haber ingresado a la cancha.

⚽🅰️ Gol y asistencia de Duván Zapata para llegar a doble dígito en goles producidos [11]. En la actual Serie A solo Ciro Immobile [12] tiene más que él. Es su mejor inicio de temporada europea con 15 goles producidos en 15 partidos. 🔥pic.twitter.com/6yRo7KZkPP — Colombia Analytics (@Colanalytics) November 20, 2021

⚽ Segunda vez que Luis Muriel llega a 20 goles en un año calendario en toda su carrera profesional, en 2019 llegó 20 tantos también (solo partidos oficiales). 🅰️ PRIMERA VEZ que Luis Muriel asiste en 11 ocasiones por año calendario.pic.twitter.com/WazobrqW4O — Colombia Analytics (@Colanalytics) November 20, 2021

Entonces, ¿Por qué en la selección no logran tener esa regularidad y esa solidez? Se podria pensar que el amarillo de la tricolor los pone nerviosos, o que no pueden con la presion de los resultados, pero lo cierto es que no tiene nada que ver con la capacidad de ambos delanteros.

Es el planteamiento de Rueda lo que condena al Toro Zapata y al Tanque Muriel. A Duván porque la transición defensa-ataque no está siendo efectiva, y los balones que le quedan a no son claros para anotar; y a Muriel porque lo pone como un extremo cuando su posición natural es la de un delantero de área.

Si Colombia no tiene gol no es problema de los delanteros, es problema de Rueda que no ha sabido cómo ponerlos a jugar armoniosamente.