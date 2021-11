¿Inconforme? El berrinche de un jugador de Atlético Nacional por el formato de la Liga colombiana

Jonathan Alvez fue contundente en decir que en Colombia no gana el mejor. La farsa de los cuadrangulares finales le quitan profesionalismo al fútbol nacional

Desde que inició la Liga colombiana en 1948, el formato de un todos contra todos para luego entrar a una clasificación final o cuadrangular ha sido característica, a diferencia de la mayoría de ligas internacionales donde gana el queda primero.

Y es que si se ven los campeones nacionales, Santa Fe fue el único equipo que ganó siendo el primero de la clasificación, eso en 1948. Después, a todos los equipos les ha tocado jugarse el campeonato en una final, como el caso de Millonarios contra Cali en 1949.

Pues al delantero de Atlético nacional, Jonatahan Alvez, no es que le guste mucho ese formato, ya que según él, en Colombia no gana el mejor equipo, ni el más regular, porque no importa quedar primero en la tabla si después toca demostrarlo en un cuadrangular donde cualquier cosa puede pasar.

Incluso, varios equipos también han lanzado guiños para intentar cambiar el formato de la liga colombiana y hacerlo al estilo europeo, donde el primero es el campeón, los que lo escoltan clasifican a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana, y los últimos tres descienden a la segunda categoría sin importa la reclasificación. Además de proponer un torneo largo de un año, y no semestral como se juega actualmente.

Sin duda alguna a la Liga le urge un cambio de formato. El fútbol colombiano ha perdido competitividad y eso no solo se ve en las copas internacionales donde no hay protagonistas nacionales, sino también en la selección.