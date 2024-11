La plataforma que lo lleva gratis a eventos y lo puede llevar a Argentina a conocer a Bizarrap

.Publicidad.

La plataforma Time Off Family, se la inventó Buchanan's. La diseñó para darle a los colombianos la oportunidad de compartir momentos significativos con las personas cercanas. Esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto donde el valor del tiempo libre es uno de los más elevados de la región, según la Ocde, ya que en Colombia los trabajadores enfrentan una jornada laboral que supera las 50 horas semanales y limita el tiempo disponible para el descanso y la recreación. Además, un reciente estudio de We Are Social y Hootsuite revela que los colombianos pasan un promedio de 4 horas y 29 minutos diarios en dispositivos móviles y dedican 3 horas y 22 minutos a redes sociales, superando el promedio mundial de 2 horas y 30 minutos. Esta dinámica digital, aunque permite la conexión, también reduce el tiempo que podría invertirse en relaciones personales y cercanas.

La plataforma Time Off Family llega para invitar a los colombianos una manera de disfrutar tiempo con su familia elegida. Desde el 4 de noviembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025, por cada $25,000 en compras de Buchanan’s, los colombianos podrán sumar puntos que podrán ser canjeados por experiencias exclusivas en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena. Son más de 2,500 premios, como la entrada a eventos en los principales bares de estas ciudades, bonos digitales de descuento, cenas privadas en gastrobares, artículos exclusivos de la marca y la oportunidad de viajar a Argentina para conocer a Bizarrap.

Para participar, solo es necesario registrar las facturas de compra en https://co.buchananswhisky.com/time-off-family/ para acumular minutos y canjearlos por las experiencias que deseen.

Para Ana María Vásquez, Directora de Marketing e Innovación de Diageo Colombia, el whisky, siempre está presente en las conversaciones importantes y es el acompañante perfecto para las charlas que fluyen libremente, simbolizando la calidez de las relaciones que Buchanan’s busca fomentar. “Con Time Off Family, es hora de tomarse el tiempo para celebrar la riqueza de las relaciones humanas, e invita a reconocer y apreciar a aquellas personas que, sin compartir un linaje, se han convertido en parte esencial de nuestras vidas”, señaló.

Esta plataforma invita a que, en los días que quedan para cerrar el año, las personas se reconecten con sus "familias elegidas" y celebren el valor incalculable de los momentos compartidos. En una Colombia donde el tiempo libre es un lujo y la tecnología se lleva gran parte de la atención diaria, Time Off Family ofrece un retorno a lo esencial: abrazar a quienes nos llenan de vida, reír con los que siempre están y crear recuerdos que perduren. Porque, a veces, lo único que necesitamos para celebrar la vida es un instante compartido con los nuestros.