Él es Lenny Kravitz, el sexy rockero que pondrá a cantar a Colombia en diciembre

Desde muy niño, Leonard Albert Kravitz mostró su talento para la música. Tenía también una genial personalidad que desafiaba los estereotipos. Nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York. Lenny Kravitz creció en un hogar atravesado por la cultura. Su papá Sy Kravitz, un productor de televisión de ascendencia judía rusa, y su mamá, Roxie Roker, una actriz afroamericana conocida por su papel en la serie The Jeffersons. La combinación cultural en su hogr marcó su identidad artística y personal.

Lenny Kravitz se acercó a la música desde su infancia. A los tres años, golpeaba utensilios como si fueran instrumentos, y muy pronto aprendió a tocar la batería y el piano como autodidacta. La gigante colección de discos de su familia lo introdujo a géneros variados. Creció escuchando rock, jazz, funk y gospel, influencias que más tarde definirían su ecléctico estilo musical.

A los diez años, la familia de Lenny se mudó a Los Ángeles, donde su madre trabajaba en televisión. Allí, fue aceptado en el prestigioso California Boys Choir, con el que cantó en escenarios importantes, incluidos algunos conciertos con la Filarmónica de Los Ángeles. Durante este período, Kravitz también desarrolló una admiración profunda por artistas como Jimi Hendrix, The Beatles y Prince, que se convertirían en sus íconos musicales.

Rebeldía y búsqueda de identidad

Aunque Kravitz tenía inclinaciones musicales claras, enfrentó desafíos en su juventud. Tras terminar la secundaria, dejó la casa de sus padres para perseguir su sueño de convertirse en músico, adoptando inicialmente el nombre artístico "Romeo Blue". Inspirado por el sonido funk de los años 80, su estilo en aquel entonces buscaba encajar más que destacar. Sin embargo, la autenticidad pronto lo llamó: decidió reconectar con sus raíces y crear música que reflejara su verdadera esencia.

En 1987, su vida cambió drásticamente al conocer a Lisa Bonet, actriz de The Cosby Show. Bonet no solo se convirtió en su musa y compañera sentimental, sino también en una fuerza motivadora que lo impulsó a ser fiel a su creatividad. Su relación también lo llevó a reubicarse en Nueva York, donde comenzó a escribir y grabar las canciones que formarían parte de su primer álbum.

El gran salto de Kravitz llegó en 1989 con el lanzamiento de Let Love Rule, un álbum que fusionaba rock, funk, soul y psicodelia, todo mezclado con letras introspectivas y un mensaje de amor universal. Aunque la crítica lo recibió con opiniones divididas, el público quedó cautivado por su autenticidad y energía. Lenny no solo escribió y produjo el álbum, sino que también tocó la mayoría de los instrumentos, demostrando su versatilidad.

A partir de entonces, la carrera de Kravitz despegó. Su mezcla de géneros y su estilo retro-moderno lo posicionaron como una figura única en el panorama musical. Canciones como "Are You Gonna Go My Way" y "Fly Away" consolidaron su estatus como ícono global, mientras que su presencia en vivo, cargada de carisma y energía, lo convirtió en un referente del rock contemporáneo.

Lenny Kravitz es mucho más que un músico; es un símbolo de autenticidad y resistencia creativa. Su capacidad para reinventarse y mantenerse fiel a sus raíces le ha permitido atravesar décadas de cambios en la industria musical. Con más de 30 años de trayectoria, 11 álbumes de estudio y varios premios Grammy, su historia es un testimonio de cómo la pasión y la determinación pueden convertir sueños en realidades.

Hoy, Kravitz no solo sigue haciendo música, sino que también explora otras facetas artísticas, como el diseño y la actuación, mientras continúa inspirando a nuevas generaciones con su mensaje de amor, inclusión y libertad.