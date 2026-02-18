- La pescadería en el centro de Bogotá favorita de los futbolistas y con buenos precios, esta es su dirección

Bogotá es una ciudad multicultural que tiene las puertas abiertas para todos, y eso también se refleja en su oferta gastronómica. En la capital es posible encontrar sabores de distintas partes del mundo e incluso de todas las regiones del país. Una de las opciones favoritas de muchos es la comida de mar, por lo que abundan restaurantes y pescaderías con amplias cartas. Sin embargo, en pleno centro de la ciudad hay un lugar que ha logrado destacarse entre tanta competencia: una pescadería que ha conquistado a múltiples futbolistas, incluidos algunos extranjeros, que llegan allí en busca de un buen pescado.

Su Costa, la pescadería en el centro de Bogotá que atrae a futbolistas

En el centro de Bogotá se concentra una gran cantidad de propuestas gastronómicas para quienes disfrutan la variedad. No es secreto que en esta zona existen pescaderías muy reconocidas y tradicionales. Precisamente por eso llama la atención que, entre tantas opciones, una haya logrado cautivar a jugadores de renombre que la frecuentan con regularidad. Se trata de Su Costa, un negocio familiar que se ha ganado su fama tanto por su sabor como por sus precios.

Uno de los visitantes habituales es el delantero vallecaucano Hugo Rodallega, de quien circulan videos disfrutando de los platos del lugar. Pero no es el único. También han sido vistos allí el exjugador Wason Rentería, el futbolista del Once Caldas Juan David Cuesta y el exmediocampista y hoy entrenador Mayer Candelo. Un grupo de clientes que ha contribuido a aumentar la curiosidad de quienes pasan por el sector.

La carta del restaurante mantiene el espíritu de la cocina de mar tradicional colombiana. Entre los platos más pedidos están la sierra en salsa de camarón, el róbalo en la misma preparación y la clásica mojarra en salsa de coco. A esto se suma su cazuela de mariscos, uno de los preparaciones insignia que ha ayudado a posicionar el lugar entre los comensales habituales del centro.

Otro de los factores que ha impulsado la popularidad de Su Costa es su relación calidad-precio. A diferencia de otros restaurantes especializados en mariscos de la ciudad, el establecimiento mantiene precios accesibles, lo que ha ampliado su clientela más allá de las figuras del fútbol. El negocio, propiedad de la familia Asprilla, ha logrado consolidarse en una zona altamente competitiva gracias a una combinación de tradición, sabor y cercanía con el público.

Lo curioso es que, en cualquier visita, un comensal podría encontrarse compartiendo mesa o fila con algún futbolista o exjugador colombiano, algo que se ha vuelto parte del atractivo del lugar. Para quienes deseen conocerlo, Su Costa está ubicado en la carrera 5 #12B-54, en el centro de Bogotá, un punto de fácil acceso para trabajadores, turistas y amantes de la comida de mar.

Si se busca una pescadería auténtica, con platos generosos, precios razonables y el aval silencioso de varias figuras del fútbol colombiano, este restaurante capitalino se convierte en una parada obligada para disfrutar del sabor del mar sin salir de la ciudad.

