Un finalista y un ganador de 2017, más una voz de 2020 que salió del programa en pleno ascenso, son parte del legado de A Otro Nivel.

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Jair Santrich tienen un punto en común: los tres pasaron por A Otro Nivel, el concurso musical de Caracol que ahora ocupará el horario de El Desafío desde el próximo 18 de febrero.

Antes de su cuarta temporada, el programa ya había servido como vitrina para estas voces que hoy cuentan con reconocimiento nacional.

La música popular como 'reina' del reality

El caso más recordado es el de Jessi Uribe. Participó en 2017 y llegó hasta la final de la segunda temporada. Su interpretación de “Sobreviviré” lo posicionó como uno de los favoritos del público. Aunque no ganó el primer lugar, su paso por el reality lo catapultó a escenarios nacionales y amplió su base de seguidores en la música popular.

En esa misma edición, Jair Santrich se convirtió en el ganador. Su triunfo en 2017 lo sumó a la lista oficial de vencedores del formato, que incluye también a Juliana Ortiz (2016) y Alexandra Colorado (2021). A Santrich, el título le dio exposición nacional y presencia en medios, consolidándolo dentro del género ranchero, uno de los más fuertes en la historia del programa.

Otro nombre reconocido en el concurso es Luis Alfonso, conocido como “El Señorazo”. Participó en la temporada 2020 y destacó en su audición con influencias del regional mexicano. Sin embargo, decidió retirarse de la competencia por compromisos profesionales cuando su carrera empezó a crecer. Optó por concentrarse en presentaciones, lanzamientos y contratos que ya tenía en marcha, cediendo su lugar en el programa.

¿Quiénes serán los jurados de A Otro Nivel 2026?

La cuarta temporada de A Otro Nivel marcará el regreso del formato tras cuatro años fuera del aire. Estará bajo la conducción de Cristina Hurtado (expresentadora de La casa de los famosos que llega al reality en reemplazo de Paulina Vega) y contará con un jurado compuesto por Kike Santander, Felipe Peláez y el cantautor peruano Gian Marco.

El programa se emitirá en el horario prime de Caracol (8:00 p.m.), ocupando el espacio que deja Desafío Siglo XXI tras cerca de siete meses al aire.

