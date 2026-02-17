- Los 4 hoteles colombianos que brillan en prestigiosa guía internacional ¿Dónde están?

El ranking internacional destacó a exclusivos hoteles colombianos por su lujo y servicio, varios de ellos tienen años de historia

Múltiples listados han logrado posicionar al país en escenarios de prestigio y reconocimiento. Sin embargo, algunos no solo ponen a Colombia a competir a nivel internacional, sino que también destacan lo mejor que existe dentro del propio territorio en distintos sectores. Entre ellos sobresale el hotelero, y ya se conoció el listado de Forbes Travel Guide 2026, en el que fueron reconocidos varios hoteles colombianos que hoy dan de qué hablar por todo lo que ofrecen. A continuación, le contamos por qué estos establecimientos se metieron en este destacado ranking y qué los hace tan especiales.

Estos son los 4 hoteles colombianos que brillan en esta guía

Este listado reconoce establecimientos alrededor del mundo, y entre ellos aparecen varios del país. Uno de los destacados es Casa San Agustín, en Cartagena. Este proyecto se levantó sobre tres casas coloniales conectadas por un antiguo acueducto de siglos de antigüedad. La imponente edificación pertenece a la colección de The Leading Hotels of the World. Además, durante 2025, el hotel recibió una llave Michelin. Su diseño boutique, espacios de lujo como el spa y una oferta gastronómica única lo posicionan como uno de los mejores hoteles colombianos.

Hotel Casa San Agustín, Cartagena

No es el único. A la lista se suma el Four Seasons Hotel Casa Medina, en Bogotá. Este importante alojamiento es propiedad del Grupo Gilinski, que adquirió y reinventó la histórica propiedad en 2015. Se trata de un edificio con origen en 1946, obra del arquitecto Santiago Medina Mejía. De hecho, el inmueble fue declarado bien de interés cultural por el Ministerio de Cultura, lo que refuerza su valor patrimonial dentro de la ciudad.

También aparece en la guía el Sofitel Legend Santa Clara, igualmente en Cartagena. Es el único hotel de la marca Sofitel en el mundo que ostenta el estatus “Legend”, tal como lo indica su nombre. Un lugar cargado de historia en el que incluso se alojó el Nobel Gabriel García Márquez. El edificio, que en el pasado fue convento y hospital, hoy ofrece una experiencia premium a sus huéspedes y alberga uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad amurallada.

Sofitel Legend Santa Clara

Finalmente, se destaca el JW Marriott Hotel Bogotá. Esta propiedad pertenece a la cadena estadounidense Marriott International y es considerada uno de los alojamientos favoritos de los viajeros internacionales que visitan la capital colombiana. Su ubicación estratégica y su sólida oferta gastronómica han sido claves para su posicionamiento dentro del segmento de lujo en la ciudad.

De esta manera, estos cuatro hoteles colombianos se integran a una prestigiosa lista que resalta la calidad de la oferta hotelera del país y el nivel que han alcanzado destinos como Bogotá y Cartagena en el turismo de alto nivel.

