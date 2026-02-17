- El secreto que esconde la temible casa abandonada en Normandía por donde sus vecinos prefieren no cruzar

En un barrio tranquilo de Bogotá se esconde una vivienda rodeada de leyendas y dudas respecto a qué pasó con su propietario

Bogotá oculta una gran cantidad de secretos, misterios sin resolver y relatos que se han transmitido de generación en generación. Muchas de estas historias han encontrado un nuevo eco en las redes sociales, donde las leyendas urbanas han cobrado una fuerza inesperada. Este es justamente el caso de una casa abandonada en Bogotá, ubicada en el barrio Normandía, una zona tranquila de la ciudad que guarda una historia que hoy causa sorpresa y curiosidad. Algunos creadores de contenido ya hablan de ella en plataformas digitales y, aunque circulan múltiples versiones, la pregunta que surge es una sola: ¿cuál es la verdad detrás de esta edificación que, según cuentan, produce temor con solo verla?

Esta es la casa abandonada en Bogotá que causa inquietud en Normandía

La historia sorprende aún más porque ocurre en un buen sector residencial del occidente de la capital. Normandía, en Engativa, se caracteriza por ser un barrio tranquilo, de viviendas amplias y con una dinámica comercial consolidada. Su ubicación es privilegiada, pero lo que muchos desconocen es que, entre sus calles, se levanta una casa abandonada que los vecinos han llegado a apodar como “la casa embrujada”.

Los creadores de contenido de Imagínese Que Podcast compartieron un video en el que muestran la fachada de la propiedad. Aunque la estructura no luce en ruinas, sí evidencia abandono: pasto crecido, marcos de puertas y ventanas deteriorados y un aire de silencio que contrasta con el movimiento habitual del barrio. Según relatan, la vivienda habría pertenecido a un médico homeópata llamado Cristóbal Salinas, conocido popularmente como “el loco Salinas”.

De acuerdo con las versiones que circulan, el hombre atendía allí mismo a sus pacientes. La casa que hoy luce sombría habría sido, en su momento, su consultorio. Se dice que muchas personas acudían en busca de sus tratamientos, hasta que un hecho cambió todo: la presunta muerte de una mujer dentro del lugar, un suceso del que nunca se habría esclarecido qué ocurrió realmente. Poco tiempo después, el propio Salinas también apareció muerto, lo que alimentó aún más los rumores alrededor de la vivienda y su historia.

Hoy la casa permanece con los servicios suspendidos, aunque algunos aseguran que todavía habría personas habitándola. Incluso, vecinos afirman que durante la noche se escuchan ruidos provenientes del interior, lo que genera escalofríos entre quienes pasan frente a la gran construcción esquinera. Esa atmósfera ha reforzado la fama del inmueble como uno de los puntos más inquietantes del sector.

Sin embargo, en redes sociales también han surgido versiones que contradicen la leyenda. Algunos usuarios sostienen que Salinas fue en realidad un médico respetado y apreciado por la comunidad. Incluso, una de las historias más repetidas señala que el hombre habría tenido una relación sentimental con quien trabajaba en su casa y que, tras su muerte, la propiedad quedó envuelta en disputas que nunca se resolvieron, lo que explicaría su abandono.

¿Se trata de un caso real marcado por tragedias y conflictos legales o de una historia amplificada por la imaginación colectiva? Lo cierto es que la casa sigue allí, distinta al resto de viviendas que la rodean. Su apariencia detenida en el tiempo y el silencio que la envuelve bastan para despertar desconfianza y temor en quien la observa de cerca.

