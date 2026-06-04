- La peligrosa estrategia de volverse creyente en campaña con tal de conquistar votos cristianos

Frente a las elecciones actuales, este análisis invita a los creyentes a evaluar el historial de los candidatos más allá de sus repentinas conversiones de fe

Texto escrito por: Jairo Alfonso Portilla Limas

En el contexto electoral actual de Colombia, el cristiano no puede permitirse el lujo de la ingenuidad. La política no es un escenario ajeno a nuestra fe; es, precisamente, donde nuestra integridad es puesta a prueba. Las propuestas de los candidatos nos confrontan con una realidad ineludible: la falta de coherencia en la esfera pública que, lamentablemente, muchas veces replicamos en las urnas bajo la influencia de emociones pasajeras o miedos infundados.

Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el oportunismo de aquellos que, tras haber profesado abiertamente su ateísmo durante años, adoptan un discurso de fe al llegar las campañas. Esta "política de la espuria" utiliza lo sagrado como una herramienta de manipulación. La Biblia nos advierte claramente sobre aquellos que buscan el favor del pueblo mientras su corazón sigue lejos de los valores que dicen defender: "Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí" (Mateo 15:8).

Como creyentes, no podemos ignorar el historial de vida de un candidato. La coherencia es la prueba de fuego; la Escritura nos recuerda que "no hay nada oculto que no haya de ser manifestado" (Marcos 4:22). Si alguien ha despreciado los valores del Reino durante toda su trayectoria, una "conversión" repentina por conveniencia electoral debería activar nuestra prudencia, no nuestra confianza.

Un llamado al rigor y al discernimiento

Para evitar caer en emociones volátiles o en los "miedos absurdos" que los candidatos suelen explotar para captar votos, debemos aplicar criterios de evaluación rigurosos:

Ética y cuidado de la creación: Resulta contradictorio afirmar el amor por los animales mientras se apoya a quienes promueven su maltrato. Asimismo, es incoherente defender la naturaleza, la creación de Dios y al mismo tiempo respaldar prácticas como el fracking, fumigación aérea, etc.

Resulta contradictorio afirmar el amor por los animales mientras se apoya a quienes promueven su maltrato. Asimismo, es incoherente defender la naturaleza, la creación de Dios y al mismo tiempo respaldar prácticas como el fracking, fumigación aérea, etc. Defensa de la vida y la justicia: El cristiano está llamado a proteger la vida en todas sus etapas y formas. Es incompatible con estos valores justificar el asesinato de jóvenes o respaldar a quienes justifican el genocidio, de “destripar a la Izquierda” al que piensa distinto, bajo el discurso de estar en contra de la guerra.

El cristiano está llamado a proteger la vida en todas sus etapas y formas. Es incompatible con estos valores justificar el asesinato de jóvenes o respaldar a quienes justifican el genocidio, de “destripar a la Izquierda” al que piensa distinto, bajo el discurso de estar en contra de la guerra. Integridad y valores sociales: La coherencia también se exige en el ámbito de la justicia y el respeto. Es cuestionable repetir que Colombia debe superar su pasado de violencia y narcotráfico, mientras se vota por un abogado defensor de la mafia, del paramilitarismo, de testaferros . Del mismo modo, es una contradicción llamarse defensor de la mujer y terminar apoyando a un acosador.

La coherencia también se exige en el ámbito de la justicia y el respeto. Es cuestionable repetir que Colombia debe superar su pasado de violencia y narcotráfico, . Del mismo modo, es una contradicción llamarse defensor de la mujer y terminar apoyando a un acosador. Discernimiento espiritual: Debemos ser "astutos como serpientes y sencillos como palomas" (Mateo 10:16). Esto implica investigar más allá del eslogan de campaña y examinar los frutos reales de cada aspirante, rechazando el oportunismo de quienes utilizan nuestra fe como un disfraz.

Debemos ser "astutos como serpientes y sencillos como palomas" (Mateo 10:16). Esto implica investigar más allá del eslogan de campaña y examinar los frutos reales de cada aspirante, rechazando el oportunismo de quienes utilizan nuestra fe como un disfraz. Superar el miedo: El miedo paraliza el juicio crítico. Cuando un candidato utiliza el temor para coaccionar nuestro voto, está utilizando una táctica contraria a la paz y la confianza que el cristiano deposita en la soberanía de Dios.

Como ciudadanos cristianos en Colombia, no debemos permitir que el oportunismo político empañe nuestra misión. La verdadera política, desde un enfoque de Reino, se basa en la verdad. Si un candidato ha sido coherente en su postura atea por años, es más honesto aquel que mantiene su posición que aquel que intenta engañar a los creyentes para obtener su voto.

La Palabra nos insta a ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas (Mateo 10:16). No permitamos que la "política de la espuria" nos convierta en colaboradores de la falta de coherencia. Votar con conciencia es buscar a personas cuyos hechos, durante toda su trayectoria, se alineen con la justicia, la verdad y el amor al prójimo que Jesús nos enseñó.

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