- A sombrerazos la Ministra de Cultura está a punto de sacar la carpa Circo para todos de la Estación de la sabana

Mientras Yannai Kadamani está en gira con el Presidente en Oriente Medio, funcionarios suyos quieren hacer cumplir un ultimátum que dejaría el programa en el aire

Con la idea de que el Circo, con trapecios y malabares, el equilibrio y el entretenimiento logran salvar niños extraviados en las calles cuyo destino es la droga o la prostitución nació el programa Circo para Todos hace 13 años en Bogotá. La fundación que lo impulsa levantó una gran carpa blanca, en la antigua Estación de la sabana en Los Mártires donde llegaban los trenes de la antigua empresa de ferrocarriles nacionales de Colombia fundada en 1954 para unificar las redes ferroviarias del país.

La fundación la lidera la inglesa Felicity Simpson se estableció allí en el 2012 haciendo de su espacio uno de los más grandes de América Latina y que ha servido de refugio y albergue para centenares de niños de la calle o de zonas marginadas como Ciudad Bolívar, Soacha y San Cristóbal. Allí a través del arte circense, el teatro y la danza descubren nuevos caminos.

Todo podía esperar la directora Simpson menos que fuera un gobierno de izquierda que dice apoyar estas iniciativas culturales el quisiera desalojar el Circo para todos de la gran carpa donde ha funcionado. Fue precisamente un Ministro de cultura, Juan David Correa el primero en solicitarles el año pasado abandonar el espacio con el propósito de destinarlo para el uso de distintas organizaciones culturales y artísticas y no solo el circo.

La nueva ministra Yannai Kadamani Fonrodona que asumió el cargo en la crisis de febrero de 2025, quien ya era viceministra de Correa continuó en la misma línea. No han servido las reuniones realizadas para buscar una solución y finalmente la Ministra Kadamani ha tomado la línea radical y funcionarios del ministerio insisten en hostigar a la directora Simpson.

El resultado de la presión ejercida sobre Circo para todos es que desde el pasado julio no se han podido impartir clases ni los niños han podido realizar sus ejercicios. Mientras Kadamani forma parte de la gira del Presidente a Oriente Medio funcionarios del ministerio no hacen otra cosa que presionar para que se desarme la carpa, con una fecha perentoria del fin del último día de octubre.

Mientras con desespero Circo para todos busca que un plazo de dos meses, la Ministra está en la gira por el Oriente Medio sin que nadie de aun respuesta

La directora ha pedido un plazo hasta el próximo 31 de diciembre mientras concluyen los programas al tiempo que buscan otro espacio que les permita continuar con la labor. Además por lo menos 20 jovenes que no tienen casa, pernoctan en la carpa donde han acondicionado un lugar para permanecer al tiempo que forman parte del proyecto pedagógico.

Fundación circo para todos

La fundación circo para todos, fue creada en 1995 por Héctor Fabio Cobo Plata, un bugueño que a través del circo siempre quiso transformar la realidad de los niños y jóvenes vulnerables de Cali. Junto a él, trabajando a fondo ha estado la inglesa Felicity Simpson quien es la actual presidenta de la fundación y quien no descansa de defender este proyecto pedagógico a través de las artes circenses le ha redefinido la vida a cientos de niños y jóvenes de la Bogotá marginal.

Es una institución reconocida a nivel mundial, como un referente de corte social con la formación de artistas circenses profesionales de primer nivel. En sus más de 12 años de existencia ha formado más de 5 mil jóvenes de barrios populares de todo el país en especial de Cali y Bogotá.

Nacida en Londres, Felicity Simpson entró a estudiar circo en su ciudad cuando tenia 16 años. Viajó luego a Francia donde estuvo durante un largo tiempo perfeccionando su saber del arte circense y posteriormente tomó rumbo Brasil, donde conoció a Fabio Cobo Plata y juntos integraron el Circo Intrépida con el que ganaron grandes premios con obras musicales, programas de televisión y óperas en países como Francia, Japón, Emiratos Árabes, Australia y Mónaco. Se enfocaron luego al trabajo con los niños y jóvenes marginados trazando un camino que ha dado resultados y que no están dispuestos a truncar.

Mientras ellos buscan salidas urgentes por el ultimátum de la fecha de este 31 de octubre la Ministra Yannai Kadamani continua su gira con el Presidente Petro por el Medio oriente donde están sus orígenes, dato que pesó a la hora de su nombramiento, siendo muy joven y con una experiencia mínima, como Ministra de las culturas las artes y los saberes, en el que se incluye el circo.

