Cómo llegar al mágico pueblo de Antioquia con verdes e imponentes paisajes y fincas para descansar

Aunque Medellín es un lugar acogedor, con personas fantásticas y múltiples planes por hacer, no deja de ser una ciudad. Esto significa que, como toda gran urbe, también puede ser caótica, con tráfico pesado y el ritmo acelerado que caracteriza a las capitales. Pero para quienes disfrutan de Antioquia y sus encantos naturales, hay buenas noticias: en este vasto departamento existen numerosos municipios que retratan el espíritu paisa y son ideales para descansar. Entre la gran cantidad de lugares que hay para visitar, destaca uno en especial: El Retiro, un hermoso y mágico pueblo de Antioquia, título más que merecido por todo lo que ofrece. Lo mejor es que está a tan solo una hora de Medellín.

De esta manera puede llegar a El Retiro, el mágico pueblo de Antioquia

Cuando decimos que está realmente cerca, no exageramos. El Retiro se encuentra a solo 32 kilómetros de la capital antioqueña. Esto significa que, para llegar desde Medellín, basta con emprender un viaje de menos de una hora, detalle que sin duda llama la atención. Para quienes no son amantes de los trayectos largos, este destino es perfecto.

|Le puede interesar El nuevo centro comercial del Grupo Éxito que estrenará Bogotá, estará al noroccidente de la ciudad

El camino recomendado es tomar la Avenida Las Palmas y luego la vía Las Palmas–La Fé, un recorrido corto pero bastante agradable. En cambio, si el viaje parte desde Bogotá, la ruta será mucho más extensa: cerca de 396 kilómetros y más de ocho horas por carretera. Sin embargo, el destino final bien vale la pena. Y si aún se pregunta qué hace tan especial a este rincón antioqueño, aquí le contamos sus principales encantos de este magico pueblo de Antioquia.

Los encantos de El Retiro, el hermoso municipio cerca de Medellín

Su apodo, “Cuna de la Libertad”, proviene de un hecho histórico: fue allí donde se liberó el primer grupo de esclavos en Colombia. Hoy, El Retiro conserva con orgullo su arquitectura colonial y sus paisajes verdes e imponentes. Al recorrer su cabecera municipal, se respira historia, cultura y una deliciosa tradición gastronómica.

Calles de El Retiro. Foto: Antioquia es mágica.

Entre los lugares imperdibles está Le Montañeré, un café acogedor ideal para disfrutar de una bebida caliente, y la galería de arte Casa Enso, perfecta para los amantes de la creatividad local. También se puede visitar el Parque Ecológico Los Salados, con senderos naturales y vistas únicas hacia la Represa La Fé.

A pocos kilómetros del centro se encuentra una cascada conocida como el Salto del Tequendama, inspirada en el famoso salto de Cundinamarca. Este atractivo está ubicado a unos siete kilómetros de la cabecera municipal, en la vía hacia La Ceja.

Y si de gastronomía se trata, hay una parada obligada: probar el chicharrón de un kilo en el tradicional restaurante La Esperanza, una experiencia típica antioqueña. También puede aprovechar para realizar un tour del café y conocer de cerca el proceso de cultivo y tostión.

Aunque seguramente al llegar allí descubrirá muchas más opciones y planes, lo cierto es que El Retiro, un mágico pueblo de Antioquia, encierra en cada calle, paisaje y aroma, la magia de un pueblo antioqueño que invita a quedarse más tiempo del previsto.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.