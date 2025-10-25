Tres películas de América Latina para iniciarse en el terror del mes de las brujas

A la hora de pensar en cine de terror suele llegar a la mente el cine de los Estados Unidos. No es por accidente, en el país existen trabajos referentes en el tema, películas como el Exorcista, El Resplandor y Psicosis se han producido en Norte América, también en la zona existen autores de culto como Stephen King o Lovecraft. Sin embargo, para los amantes del genero y aprovechando el mes de las brujas se podría dar un vistazo al cine de terror de Latino América.

En países como Chile, México, Argentina y Colombia también hay espantos y se tiene buen cine de terror. Para ilustrar en Chile se produjo La Casa del Lobo, un film donde se ve como de poco la protagonista escapa de una colonia alemana en Chile para llegar a una casa donde de poco las pesadillas van cobrando vida. El guion fue escrito por Alejandra Moffat.

Por su parte en México se realizó Vuelven, también se le conoce como Tigers are not afraid. Un relato muy original por combinar el realismo mágico con el terror. Donde el deseo de volver a ver un ser querido termina asfixiando a la protagonista.

De igual manera en Argentina se grabó en 2017, Aterrados. En las imágenes se ve una serie de situaciones extrañas en un barrio de Buenos Aires. En efecto, por lo bizarro se llama a un grupo de especialistas en investigación paranormal, que deben averiguar que está pasando. Los profesionales encuentran una fuerza oscura que está aterrando a la comunidad, con el agravante de que, si no logran contener la energía negativa, toda la humanidad será doblegada.

Como punto final del listado, para los fans de la filmografía colombiana pueden ver: Luz, la flor del mal. Una trama sobre una comunidad aislada que es visitada por un predicador, quien promete una aparición de un dios en forma infantil; no obstante, no aparece la deidad sí llegan dos enigmáticos personajes, seres capaces de hacer dudar sobre el significado de la fe.

Vea también: ¿Qué películas recomienda para conocer el cine argentino de terror?

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.