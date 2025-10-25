La historia detrás del famoso caníbal Hannibal Lecter

Una de las series de culto dentro de los amantes de las películas de detectives es las historias de Hannibal Lecter. El famoso asesino serial ha cautivado por años enteros a audiencias de todo el mundo. Su encanto puede ser una consecuencia de su gusto por la cocina, su amplia inteligencia o su recursividad; no obstante, nadie aún entiende el poder de atracción de Hannibal. Mejor dicho, ver las películas donde aparece Lecter es una forma inolvidable de pasar el fin de semana.

La creación del personaje

Las películas de Lecter son basadas en la obra literaria de Thomas Harris; sin embargo, el público no suele asociar con frecuencia a Harris con el nombre Hannibal. Harris conoció de cerca los sucesos y eventos policiales cuando trabajó como reportero. Durante un trabajo de campo el escritor conoció el asesino, Alfredo Balli Treviño, quien tenía el apodo del Dr. Salazar.

Alfredo Balli estaba condenado a una pena de 20 años en Nuevo León, México. Balli tenía conocimientos de medicina por eso ayudo al criminal Dykes Askew Simmons, quien se encontraba en la Prisión Estatal de Nuevo León en la ciudad de Monterrey. Como Harris quería entender la mente de Simmons solicitó ayuda a Alfredo Balli. En el encuentro el periodista no miró una persona tosca, grosera ni mal hablada todo lo contrario parecía hacerse encontrado con un educado y distinguido ciudadano.

La reunión fue la semilla de la creación de un personaje que fuera un psiquiatra sociópata con un gusto muy refinado por la comida, cuyo secreto más precioso y censurable era el canibalismo. Hannibal aparecería en las novelas El Dragon Rojo, El Silencio de los Corderos, El origen del mal, y Hannibal. Que pasarían a la gran pantalla.

Las películas

Una vez se logran hacer las adaptaciones del libro a los guiones. El público observó a Anthony Hopkins, quien tiene una esposa colombiana, en su magnífica actuación como el temible psiquiatra en las producciones: el origen del mal, Hunter, El dragón rojo, El silencio de los corderos y Hannibal. Las películas están en varias plataformas o existen algunas que se consiguen gratuitas por internet.

Orden para entender la saga

Hannibal: el origen del mal (2007) Hunter (Manhunter) (1986) El dragón rojo (2002) El silencio de los corderos (1991) Hannibal (2001)

