- La pelea que los Abadi, dueños Lily Pink, le ganaron a los Calleja del Éxito

Lili Brands Inc una empresa registrada en Panamá que controla la famosa marca de ropa Lily Pink, pero cuya dueña es la familia colombiana Abadi, intentó registrar la marca Econoyoi en la Superintendencia de Industria y Comercio. Antes de conseguir el visto bueno la organización tuvo que enfrentarse al Grupo Éxito, recientemente adquirido por la familia Calleja del Salvador.

Los Abadi buscaron entrar al mercado nacional con productos de uso personal y del hogar como jabones, desodorantes accesorios para baño etc. La comercialización de sus productos se realizaría a través de tiendas y de manera virtual. Un camino que ya recorrieron con su exitosa marca de ropa interior, Lily Pink, que tiene casi 500 tiendas abiertas. La mayoría de locales en Colombia, cerca de 400, y el resto distribuidos en Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Ecuador. Ahora la familia Abadi buscara entrar a otros mercados.

El conglomerado familiar comenzó con Max, el patriarca, tiempo después su hijo David se prepara para asumir las riendas del emporio construido en menos de 20 años.

Los Abadi tienen experiencia en la defensa de marcas, por ejemplo, Lili Pink la han defendido con uñas y dientes, y por eso se le midieron a un pleito con un peso pesado como es El Éxito, con el que quieren competir. En efecto, el Éxito preparó sus alegatos en la Superindustria.

El pleito

El presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo, está solo en la dirección; no obstante, Giraldo debe atajar con ímpetu cualquier daño a las marcas del Éxito, por ejemplo, evitar el registro de logos capaces de confundir a los clientes.

Los abogados de Giraldo vieron una amenaza clara con Econoyoi, el nombre que Lily Brands intentaba registrar. Existían incluso similitudes ortográficas y fonéticas, todo esto constituía un riesgo. Una amenaza capaz de generar un detrimento de las utilidades.

El grupo Calleja no solo le preocupó el parecido fonético también le inquietó el tema de fondo, que era la oferta de productos con la que quiere entrar Econoyoi: detergentes, pan, servilletas, pasta, jabones y toallas de cocina, mercancía muy parecida a la que vende El Éxito con su sello Ekono, con el eslogan Ekono todo lo que necesitas en tu hogar.

(Productos Ekono)

Con la información de las partes la Superindustria en cabeza de Cielo Rusinque estaba en condiciones de tomar una decisión, que en ultimas terminó favoreciendo a los Abadi.

La Superintendencia tiene la palabra

Una vez la organización gubernamental escuchó las partes sin desconocer el posible parecido entre los nombres también resaltó las diferencias.

(Logos en disputa)

Para la Super no había confusión y los consumidores, por los elementos adicionales que tenían las franquicias, estaban en condiciones de distinguir la marca de los dos productos, y no deberían entrar en confusión alguna. Así las cosas, le fue aprobada a Lily Brands el registro de la marca Econoyoi con la que entrará al mercado. No era la primera vez que los Abadi ganan una pelea de registro de marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. No hace mucho habían logrado frenar el registro de Lily Fucsia, que aparecía como una posible competidora de Lili Pink, de forma curiosa el Éxito intentó lo mismo con ellos y no lo logró.

