- La pelea por el túnel del Toyo que pagarán los paisas con sus impuestos y la Vaca

.Publicidad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez han asumido a nombre de todos los paisas la terminación del Túnel de Toyo, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro señalara no ver la obra como una prioridad de acuerdo con sus planes de infraestructura vial en el país.

Las declaraciones llevaron a un tire y afloje entre el gobierno nacional y el departamental, que se intensificó tras el nombramiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien comenzó a insistirle al gobierno central de ceder al Departamento los contratos de la obra del tramo 2 para que el proyecto no se convirtiera en un elefante blanco.

..Publicidad..



La pelea por no dejar frenar la obra la dieron juntos el alcalde de Medellin y el gobernador de Antioquia

A finales de agosto la polémica se revivió en una reunión que tuvieron en Casa de Nariño varios gobernadores con el mandatario este repitió que las vías 4G benefician a los habitantes pudientes de Antioquia. La respuesta del gobernador Rendón fue solicitarle nuevamente al gobierno nacional que entregara el tramo pendiente del Túnel del Toyo.

...Publicidad...

Finalmente, el 6 de septiembre pasado, luego de un año de tensiones, el gobierno aceptó entregar uno de los dos contratos de obra en los que se divide la parte cuya construcción era responsabilidad de la Nación. Antes de conversar sobre la etapa 2 de este mismo segundo tramo, el gobierno indicó que quiere ver primero cómo avanzan las cosas con este primer contrato.

....Publicidad....

La gran costa en el mar caribe que tiene Antioquia y que pocos ven

Antioquia es después de la Guajira el segundo departamento con más costa en el mar Caribe, pero las montañas no le han permitido a las poblaciones e industrias del interior del departamento una salida eficiente a los puertos de Urabá, algo por lo que viene luchando el departamento y sus dirigentes desde principios del siglo XX.

En enero de 2015 durante el Encuentro Regional en Antioquia con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el gobernador Sergio Fajardo se firmó el convenio para el proyecto de Túnel del Toyo

El proyecto de construcción del Túnel del Toyo fue coordinado en 2015 por el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, donde la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín se comprometieron a construir el tubo principal, en lo que se conoce como el tramo 1, y la Nación construiría el tramo 2, que comprende la instalación de los equipos electromecánicos del túnel.

El primer tramo, responsabilidad de la Gobernación y la Alcaldía va en un 94 % con corte a agosto del 2024 y este año quedará listo, les requirió una inversión de 3 billones de pesos. El tramo 2 que aún no se termina está a cargo del Instituto Nacional de Vías - Invías, su terminación, es vital para poder garantizar el paso por el Túnel del Toyo, ya que de otra forma quedaría inutilizado.

Se requieren cerca de $ 660.000 millones para concluir todas las obras faltantes, pero específicamente para el contrato recibido se requiere unos $ 330.000 millones, aunque no todos de inmediato. Se necesitan $ 30.000 millones para reactivar el contrato cedido, a manos de Construcciones El Cóndor, empresa que tenía el contrato con Invías y que ya cuenta con las licencias ambientales para hacer las obras necesarias.

La Gobernación de Antioquia ha señalado tener unos $ 80.000 millones de excedentes financieros del IDEA y estar revisando su capacidad financiera para adquirir créditos o liberar otros recursos. La Alcaldía de Medellín por su parte, está revisando que recursos de su presupuesto podrá colocará para colaborar en la tarea.

La población de Antioquia también se ha movilizado acogiéndose a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez de hacer una “vaca” como mecanismo para financiar los proyectos de infraestructura vial de Antioquia ante las trabas desde el gobierno nacional. Idea que fue llevada a cabo por el gobernador Rendón.

Excelente iniciativa. Presidente, vamos a sacarla adelante. Los Antioqueños superamos los obstáculos y nos hacemos más fuertes con ellos.

Seguro la empresa privada y otros se sumarán. https://t.co/fKTuYB4c1h — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 11, 2024

La “vaca” https://antioquia.gov.co/prensa/historico-de-prensa-2/20072-arranco-la-vaca-por-las-vias-desde-antioquia-por-colombia comenzó de manera oficial el 22 de marzo e irá hasta el próximo 31 de diciembre, gobernador indicó que los más de $ 5.500 millones recibidos en más de 15.000 transacciones de personas y entidades donantes serán utilizados para revestir el Túnel del Toyo, que ya está excavado y aún requiere trabajos para su puesta en operación.

Petro no disimuló su oposición a la Vaca, tal como lo expresó públicamente en su cuenta X

Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de "la vaca" innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones.



Le propongo mas bien implementar con el gobierno nacional el cobro de valorización por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2024

El Túnel del Toyo, que pasará a ser el más largo de América tiene 9.7 kilómetros de longitud forma parte de la Nueva Vía al Mar, complementa las Concesiones Autopista Mar 1 con Mar 2, que busca reducir el tiempo de viaje entre Medellín y la región de Urabá a tan solo cuatro horas y media, facilitando la conexión con los puertos de Antioquia y Pisisí, fortaleciendo el comercio exterior del centro, sur y occidente del país, e impulsando el desarrollo económico de la región.

Quienes son los contratistas de los dos contratos que asumiría la gobernación

A nivel contractual, el tramo del Gobierno Nacional se desagrega en dos contratos más uno de interventoria a cargo del Invías. El contrato 958 de 2021, firmado con Construcciones El Condor S.A.S. y que tiene por objeto la construcción y gestión predial del módulo 1 del tramo, con fecha de terminación aprobada para el 12 de diciembre de 2024 y una cuantía total de $416.383 millones; y el contrato 983 de 2021, firmado con el Consorcio Vías de Colombia 061, que comprende esas mismas tareas para el módulo 1.

Construcciones El Condor es una empresa antioqueña, que entre sus múltiples obras, tuvo una de las más importantes participaciones en la Concesión Túnel Aburra-Oriente encargado de la construcción del túnel de Oriente que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás. La presidenta de junta directiva, es Luz María Correa Vargas, hija del fundador de la empresa en los años 80, el ingeniero José Jairo Correa Gómez, y quién reemplazó a su padre en la dirección de la empresa por más de 20 años, entre 2001 y abril de 2023.

Consorcio Vías Colombia 061 pertenece a la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo (HeH Constructores) a través de dos de sus empresas, Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S. con un 75 % e Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Colombia con un 25 %.

Esta empresa fue fundada en 1969 por el ingeniero Julio Hidalgo González, que la convirtió en una de las empresas constructoras más grandes del país vecino. La empresa que desde hace unos años tiene presencia en Latinoamérica, en países como Perú, Honduras, Bolivia, Colombia, El Salvador y Panamá, formaba parte del Consorcio Nuevo Cauco que por problemas de inseguridad abandonó la construcción de la segunda calzada Popayán-Santander de Quilichao en octubre de 2023.

El esfuerzo financiero de Antioquia para sacar adelante el proyecte pero en eso está empeñado no solo el sector público y el privado sino la ciudadanía como lo ha demostrado la iniciativa de La Vaca, decididos a no dejarse frenar como región por la rabia del Presidente con esta región que nunca le ha apostado y no votó por él.